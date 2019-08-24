روحاني: سنجتاز هذا المنعطف التاريخي ونجعل العدو ييأس من تحقيق مآربه

الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، سنجتاز هذا المنعطف التاريخي ونجعل العدو ييأس من تحقيق مآربه وذلك عبر الوحدة بين الحكومة والشعب والنخب وخاصة جيل الشباب.

وأضاف الرئيس حسن روحاني، اليوم في كلمة خلال تجديد الحكومة الإيرانية العهد مع مبادئ مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحن اليوم نمرّ في ظروف صعبة ومعقدة، لكن الشعب الإيراني يقف مقاوماً وصامداً في وجه مؤامرات الغرباء، سنجتاز هذا المنعطف التاريخي ونجعل العدو ييأس من تحقيق مآربه، عبر الوحدة بين الحكومة والشعب والنخب وخاصة جيل الشباب.

وأشار روحاني إلى أن هذه الوحدة ستجعل العدو ييأس، ستنتهي مؤامرات العدو يوماً ما وييأس من إسقاط هذا النظام أو توجيه ضربة له، إن هدفنا هو إحباط العدو.

وبيّن روحاني أن الحكومة الإيرانية بذلت جميع مساعيها لإقامة علاقات جيدة مع الغرب والشرق لكن حكومة مبتدئة وعدو مبتدئ تسبّب بالكثير من المعاناة للشعب الإيراني وللمنطقة ولشعبه أيضاً.