المسير اليمني ينفّذ هجوماً واسعاً على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط

الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، هجوماً جوياً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن سلاح الجو المسير نفّذ هجوماً جوياً واسعاً على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وبيّن العميد سريع أن الهجوم الجوي الواسع نفّذ بعدد من طائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية ومدارج الاقلاع والهبوط

وأكد أن الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية حقق هدفه بدقة، مشيراً إلى أن "هذا الاستهداف يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم".

من جهتها أظهرت مراكز رصد جوية عودة طائرة كانت على وشك الهبوط في مطار أبها القريب من قاعدة الملك خالد الجوية إلى مكان إقلاعها من مطار جدة الدولي.

وبيّنت تلك المراكز أن رحلة تابعة للخطوط الجوية المصرية نفّذت عدة دورات قبل مغادرة أجواء مدينة أبها بالتزامن مع الهجوم على قاعدة الملك خالد الجوية.