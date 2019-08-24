اللواء سلامي: الأمن مستتب في الخليج الفارسي بفضل الوجود القوي للقوات المسلحة الإيرانية

الوقت- أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن الأعداء لن يتمكّنوا من زعزعة الأمن في الخليج الفارسي.

أشار اللواء حسين سلامي اليوم السبت في تصريح للصحفيين إلى الأمن في منطقة الخليج الفارسي، قائلاً: إن الأمن مستتب بفضل الوجود القوي للقوات المسلحة الإيرانية.

وبيّن اللواء سلامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية توفّر الأمن في الخليج الفارسي ولن يتمكّن الأعداء من تقويض الأمن في هذه المنطقة.

ولفت اللواء سلامي إلى اختبار صاروخ جديد، قائلاً: إن إيران تختبر دائماً جميع أنواع الأنظمة الدفاعية والاستراتيجية وهي خطوات متواصلة بهدف تعزيز قدرة الردع لدينا حيث كان يوم أمس أحد الأيام الناجحة لهذا الشعب.