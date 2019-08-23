مقتل مجندة صهيونية واصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة فلسطينية شمال رام الله

الوقت-قتلت مجندة صهيونية واصيب اثنان آخران ظهر اليوم الجمعة، جراء انفجار وقع بالقرب من مستوطنة “دوليف” شمال رام الله بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.

وشرع التلفزيون الإسرائيلي بالبث المباشر لتغطية مروحيتين عسكريتين تمشطان غربي رام الله؛ بحثاً عن مركبة يشتبه في أنها ألقت عبوة ناسفة أدت إلى مقتل مجندة وإصابات خطيرة.

وذكرت "نجمة داوود الطبية" الإسرائيلية أن المستوطنين المصابين في عملية إلقاء العبوة هم عائلة، "الأب (47 عاماً)، والابن (21 عاماً) حالتهما خطيرة"، "والابنة (18 عاماً) وحالتها ميئوس منها".

من جهته قال جيش الاحتلال في بيان اولي له ان الاصابات نجمت عن عملية بالقرب من مستوطنة “دوليف” بالقرب من رام الله. واضاف ان جنوده باشروا بأعمال بحث في المنطقة، الامر الذي ادى لإغلاق المنافذ والشوارع الرئيسية في المنطقة.

بدوره قال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي إن المستوطنَين أصيبا بجراح خطيرة، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال استدعى مروحية عسكرية لنقل المصابين.

وأوردت القناة الإسرائيلية الـ 13 أن الأنباء أشارت إلى أنّ "فلسطينياً ألقى العبوة نحو المستوطنين قرب دوليف من سيارته ثم فر من المكان إلى جهة غير معروفة".

وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وطواقم الإسعاف وصلت إلى الموقع، بحسب وكالة الأناضول.

وأشاروا إلى أن قوات من الجيش أغلقت الموقع، وبدأت عملية انتشار في محيطه، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل عدد من البلدات القريبة.