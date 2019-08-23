المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والحساب المفتوح

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 22 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟ الوقت- لقد أدت العملية العسكرية على مدينة "إدلب" والهجوم على القافلة العسكرية التركية في شمال سوريا إلى زيادة ردة فعل الجانب التركي، وهنا يجب إلقاء نظرة على اتفاق "سوتشي" وللاتفاقيات الدولية لمعرفة ما إذا كان من حق دمشق القيام بذلك أم لا ؟

هل ستنخرط تركيا في حرب مع روسيا في محافظة "إدلب" السورية؟ الوقت- أعرب العديد من الخبراء السياسيين بأن الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة "إدلب" وزيادة دعم "أنقرة" للجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا، قد زاد من خطر وقوع اشتباكات حقيقية وواسعة بين الجيش التركي والجيش السوري وحتى مع القوات الروسية الحليفة للجيش السوري.

استهداف مقار الحشد الشعبي.. أمريكا أم الكيان الإسرائيلي؟

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى إعلان المعارضة قبول استمرار الوجود العسكري السوداني في الحرب اليمنية أهم تنازل للسعودية والإمارات كداعمين رئيسيين للمجلس العسكري، لدفع الجيش لقبول تشكيل مجلس الحكم.

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران الوقت- إن انهيار حكومة "مصدق" في إيران يرجع إلى التدخلات الامريكية التي جاءت بمثابة بداية فصل جديد من تاريخ التدخل الأمريكي في التطورات الداخلية لدول العالم الأخرى، يذكر أن الأمريكيون طبقوا فيما بعد نفس هذا الأسلوب لإسقاط حكومة "الليندي" في تشيلي، بل إن الكثيرين يعتقدون أن الحرب الأمريكية في فيتنام، جاءت كنتيجة لقيام واشنطن بانقلاب ضد حكومة "مصدق" في إيران.

أخبار

هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد!

هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد!

الوقت- نشر الصحفي والكاتب البريطاني ديفيد هيرست، صباح اليوم مقالا قال فيه إن للسعودية والإمارات "تاريخا في الاختلاف والتوتر بينهما"، في ظل انقلاب قوات مدعومة إماراتيا، على الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي في العاصمة المؤقتة عدن.

صحيفة بريطانية: الرياض وأبوظبي ترفضان دفع المعونات لليمن! الوقت- أعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، صباح اليوم اليوم الجمعة، إن السعودية والإمارات ترفضان دفع معونات مالية ضرورية لليمن، الذي مزقته الحروب وتفشت فيه الأمراض والأزمات الإنسانية.

غضب عارم في فرنسا وبريطانيا جراء هذه الصورة! الوقت- أثار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم أمس زوبعة من الانتقادات والتعليقات الغير مرحبة في فرنسا وبريطانيا جراء انشار صورة له وهو يضع قدمه على طاولة صغيرة أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر "الإليزيه"

الحشد الشعبي يستهدف طائرة استطلاع فوق أحد مواقعه في حزام بغداد الوقت- قالت قوات الحشد الشعبي العراقي، صباح اليوم الجمعة، انها استهداف طائرة استطلاع حلقت فوق مقر اللواء الثاني عشر التابع لها.

الجيش السوري يصل إلى محيط النقطة التركية شمال حماة الوقت- قالت مصادر ميدانية سورية صباح اليوم الجمعة أن وحدات من الجيش السوري قد وصلت إلى محيط النقطة التركية بعد سيطرتها على كامل الجيب المحاصر وهروب المسلحين منها قبل سيطرة الجيش السوري على تل ترعي جنوب شرق إدلب.

مقتل مجندة صهيونية واصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة فلسطينية شمال رام الله الوقت-قتلت مجندة صهيونية واصيب اثنان آخران ظهر اليوم الجمعة، جراء انفجار وقع بالقرب من مستوطنة “دوليف” شمال رام الله بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.

روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه الوقت- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني في كلمته بمراسم إزاحة الستار عن المنظومة المحلية "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى إن هذه المنظومة أقوى من منظومة "اس 300" وقريبة لمنظومة "اس 400".

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف بعمليتين هجوميتين قاعدة الملك خالد الجوية الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين اليوم الخميس، بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفاً أهدافاً حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

موقع استخباري يكشف معلومة مهمة متعلقة بقصف حقل الشيبة الوقت- كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباري، عن معلومة مهمة وجديدة متعلقة بالهجوم الذي شنّته حركة أنصار الله يوم السابع عشر من آب/أغسطس الحالي على حقل الشيبة النفطي السعودي.

العميد أمير حاتمي: الصناعة الدفاعية تشكل حجر الاساس لصناعة التقنيات في البلاد الوقت- أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الصناعة الدفاعية تشكل حجر الاساس لصناعة التقنيات في البلاد، مضيفاً إن العدو لم يألُ جهداً في توجيه ضربة لأبناء الشعب الإيراني .

إيران تزيح الستار عن منظومة باور 373 الصاروخية بعيدة المدى الوقت- أزاحت إيران اليوم الستار عن المنظومة الصاروخية بعيدة المدى باور 373 محلية الصنع .

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في جيزان والبيضاء الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال قصف مدفعي وصاروخي نفّذه الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على تجمعاتهم في جبهات جيزان الحدودية.

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة الوقت- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء الحكومة الإيرانية.

موسكو وبكين تدعوان مجلس الأمن لبحث خطط واشنطن الصاروخية الوقت- دعت موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل بحث خطط واشنطن لتطوير ونشر صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

الإمارات ترد على اتهامها بدعم "انقلاب" عدن الوقت-دعا الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، يوم امس، حكومة بلاده الى سحب الجنود المشاركين ضمن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية، وذلك بعد ساعات من بيان لحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي حمّل الإمارات مسؤولية ما يسمى بـ"الانقلاب" في عدن.

نيكولاس مادورو: إذا أراد ترامب التحدث معنا فنحن مستعدون وإذا هاجمنا فسنرد عليه الوقت- أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن مسؤولين كباراً فنزويليين أجروا محادثات منذ شهور مع ممثلين عن حكومة أمريكا.

تخت روانجي: وجود قوات أجنبية في مضيق هرمز يزعزع استقرار المنطقة الوقت- أكد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن تدخل القوى الأجنبية في مضيق هرمز يزعزع الاستقرار في المنطقة مشدداً على أن الحفاظ على أمن الخليج هو من مسؤولية الدول المطلة عليه.

بعد رفض بيع جزيرة غرينلاند.. ترامب يؤجل زيارته للدنمارك الوقت- أجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل شهر أيلول القادم بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن طرحه شراء جزيرة غرينلاند.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، مساء الثلاثاء، طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة الوقت-كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم امس الاثنين، معلومات جديدة تتعلق بالعمالة الخارجية داخل السعودية كاشفاً مغادرة عشرات الآلاف منهم الأراضي السعودية بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة والانتهاكات الممنهجة بحق العمال، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

غضب عارم في فرنسا وبريطانيا جراء هذه الصورة!

هل كان الهجوم على القافلة العسكرية التركية في سوريا مخالفاً لاتفاق سوتشي؟

صحيفة بريطانية: الرياض وأبوظبي ترفضان دفع المعونات لليمن!

الحشد الشعبي يستهدف طائرة استطلاع فوق أحد مواقعه في حزام بغداد

مقتل مجندة صهيونية واصابة اثنين آخرين في انفجار عبوة فلسطينية شمال رام الله

المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والحساب المفتوح

سماء إيران في حماية "باور 373"

هيرست: على آل سعود الحذر من أبناء زايد!

الجيش السوري يصل إلى محيط النقطة التركية شمال حماة

ما هي احتمالية شنّ حرب ضد حماس في الفترة المقبلة؟

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

مؤتمر الأفق الجديد لمناصرة القضية الفلسطينية.. ممارسة سياسة القمع في حق النقاد الأمريكيين لسياسات "إسرائيل"

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

"أدريان دريا" في طريقها إلی البحر الأبيض المتوسط.. أمريكا تفشل في معركة الناقلات

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة

الخارجية الإيرانية تؤكد تحذير واشنطن من التعرّض للناقلة الإيرانية المفرجِ عنها

حقوق الإنسان في البحرين .. سجون فظيعة وتنوّع في عمليات التعذيب

محكمة أمريكية تصدر أمراً باعتراض وضبط السفينة الإيرانية "غريس-1" ومصادرة حمولتها

التحركات الصهيونية المشبوهة ضد "قوات الحشد الشعبي"؛ الكشف عن مؤامرة "تل أبيب" الجديدة في العراق

تحرير "خان شيخون" من الإرهابيين.. هل سيؤدي إلى انهيار الاتفاق الأمريكي التركي بشأن المنطقة المنزوعة السلاح؟

روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه

قاصف 2k تضرب مطار أبها السعودي من جديد وتعطل حركة الملاحة!

اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

بالصور...كيم جونغ اون يرد على التدريبات الامريكية الكورية الجنوبية بتجربة صاروخ جديد

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

الجيش العربي السوري من الانهیار إلی الولادة من جديد.. هل يهدد هذا البزوغ الجديد الأمن الإسرائيلي ؟ + صور

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

القانون الدولي والجرائم ضد أطفال اليمن.. هل في ذلك عبرة لتحالف العدوان؟

صاروخ "بركان 3"؛ كابوس جديد يقضّ مضاجع السعودية والإمارات

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

تقرير: زيادة معدل هجمات البرمجيات المالية الخبيثة خلال 2019

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

أبو فاخر : عباس يعيش أزمة النيل من شرعيته .. وهناك تحالفات عسكرية وأمنية من البعض مع الكيان الصهيوني !!

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والحساب المفتوح

السبت 22 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
المقاومة الشعبية في الضفة الغربية والحساب المفتوح

مواضيع ذات صلة

الحية يدعو السلطة الفلسطينية للتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين الفلسطينيين خلال حملة مداهمات واسعة في الضفة

نتنياهو: الضفة الغربية ستكون ملكنا قريباً!

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- تشهد الضفّة الغربية في الآونة الأخيرة مختلف ألوان المقاومة، المقاومة الشعبية، وكما سياسات الاحتلال، لا تقتصر على الشقّ الصلب، أي العلميات الفدائية عبر السكاكين أو الدهس أو السلاح، بل تتعداها إلى المقاومة الناعمة التي أماطت اللثام عن جيل شاب أكثر شجاعة وجرأة ووعياً من الأجيال السابقة.

في بحث أجراه البروفيسور في علم الاجتماع محمود ميعاري على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة البالغين، حول وسائل مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتم نشره في مجلة المستقبل العربي تبيّن أن أكثر وسيلتَي مقاومة تأييداً هما حركة مقاطعة الإسرائيلي (اقتصادياً وأكاديمياً وثقافياً) وتوحّد الفصائل الفلسطينية وتبنّيها الكفاح المسلح، فقد حظيت كل من هاتين الوسيلتين بتأييد 60% من أفراد العينة، المكونة من 1200 شخص، كما أن أغلبية بسيطة (52%-54%) من أفراد العينة ذكروا أنهم يؤيدون عمليات فدائية ضد المستوطنات في الضفة الغربية، ويؤيدون عمليات فدائية ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل، أما وسيلتَا المقاومة الأقل تأييداً فهما التفاوض مع إسرائيل لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي (43%)، وعمليات فدائية ضد أهداف مدنية (مثل مراكز تجارية ومحطات باصات) داخل إسرائيل (35%)..

اليوم، القضية الفلسطينية بشكل عام، والضفة الغربية والقدس العزيز على مفترق تاريخي.

الشعب الفلسطيني، وتحديداً أهل الضفّة الكرام، أدركوا حساسية الزمان والمكان، وبالتالي سلكوا طريق المقاومة الشعبية الفردية في ظل العراقيل التي توضع أمام المقاومة المنظمة وتشكيل فصائل المقاومة.

اليوم، كل شاب فلسطيني هو لواء مقاوم، وكل شابة فلسطينية هي فرقة مقاومة، فهذا الجهاد الذي يكون كفائياً في لبنان وغزة، بات اليوم عينياً في الضفّة المحتلّة.

المقاومة الصلبة

رغم افتقارها للقيادة الموحّدة، تشكّل المقاومة الشعبية في الضفّة الغربية هاجساً كبيراً للكيان الصهيوني.

هذه المقاومة التي انطلقت منذ العام 1967، شهدت في الآونة الأخيرة طفرات عدّة بدأت بانتفاضة السكاكين، لتمرّ عبر عمليات الدهس، وتصل إلى الثوار الفرديين الذين يهاجمون قوات الجيش الإسرائيلي تارة بالسلاح، وأخرى بالسكاكين أو الحجارة.

ورغم أن الإعلام يركّز اليوم على المستجدات الساخنة على الحدود مع غزّة، لكن الحرب الشرسة التي يقودها الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة في الضفة الغربية لا تقلّ ضراوة عمّا نسمعه في غزّة، لا بل يمكننا القول إن الحرب في الضفّة اليوم أشدّ شراسة.

وأما السبب في ذلك فيعود إلى ارتفاع منسوب العمليات الفردية، ناهيك عن الغليان الذي تشهده هذه المنطقة المقاومة التي لا تزال عصيّة على الاحتلال تعيش على صفيح ساخن، ما يستنفر الجيش والمخابرات الإسرائيليين.

الكيان الإسرائيلي وإلى جانب عملياته العسكرية والأمنية يعتمد التنسيق الأمني مع قوات السلطة لمنع أي عملية مسلّحة سواءً كانت منظمة أو فردية. فالجنرلات الإسرائيليون لديهم خشية دائمة من تنفيذ المزيد من العمليات، وقد ارتفع منسوب هذه الخشية بعد صفقة القرن، ولعل إعلان ترامب عن هذه الصفقة بشكل رسمي سيشعل انتفاضة جديدة قد نعلم من أين تبدأ، ولكن لا نعلم حدود نهايتها.

هناك أبعاد عديدة لهذه العمليات، فإضافةً إلى كونها تشكل العقبة الكبرى أمام صفقة القرن، وتجعل حياة المستوطنين جحيماً، فإنها تشكل حرب استنزاف طويلة الأمد للجيش الإسرائيلي، ولا سيّما الفرق التابعة لمختلف الألوية من المظليين وغولاني وجفعاتي، التي تعيش حالة تأهب دائمة سواءً لخشيتها من تنفيذ عمليات اعتقال من قبل الفلسطينيين، أم لتنفيذ عمليات اعتقال جديدة للفلسطينيين في مدن الضفّة الغربية.

المقاومة الناعمة

عوداً على بدء، لا تقتصر المقاومة على شقّها الصلب في الضفة، بل يمارس شعب الضفّة مختلف أشكال المقاومة الناعمة، سواءً من عمليات التثقيف الفردية والعفوية، أم حركات المقاطعة حيث تعدّ اليوم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (اختصاراً لحركة مقاطعة إسرائيل BDS)) من أقوى وسائل الضغط على الكيان المحتل.

لا يمكن الفصل بين مساري المقاومة، بل هناك نوع من التآزر حيث تشكّل المقاومة الناعمة الأرضية الخصبة لدى الجيل الجديد للانخراط في مختلف ميادين المقاومة.

اليوم، نحتاج إلى الإعلامي المقاوم، نحتاج إلى أمثال عهد التميمي، نحتاج إلى الأطفال الفلسطينيين الذين ينقلون صورة الظلم في غزة والضفّة إلى الغرب باللغة الأجنبية، وبطبيعة الحال نحتاج إلى الفدائيين الذين نجحوا في كسر شوكة الكيان الإسرائيلي المحتلّ.

باختصار إن واقع الضفّة اليوم يدفع لتنفيذ العمليات الفدائية خصوصاً الفردية ويقلل من دور السلطة الفلسطينية، ولعلّ سياسة الاحتلال هي التي جعلته في مواجهة مفتوحة مع الشعب الفلسطيني ككل، كون الكيان المحتل لم يترك خياراً بديلاً للشعب الفلسطيني سوى الصمود والمقاومة.

اليوم إن السياسيات العدوانية الإسرائيلية سواءً التوغل الاستيطاني أو غيره، وإن كان يشكّل تهديداً للهوية الفلسطينية إلا أنه في الوقت عينه يسمح بتعزيز المقاومة بشكل أكبر في الضفة، وبالتالي تكبيد الاحتلال خسائر فادحة كونه يساعد على جعل المستوطنين والجيش الإسرائيلي أهدافا ثابتة ومتحركة للمقاومة الفرديّة والمنظّمة.

يبدو أن مشوار المقاومة الفلسطينية الفردية في الضفّة الغربية في بداياته، ولا نستبعد أن يحلّ ربيعه مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن، حينها لا بدّ للضباط الشرفاء في السلطة الفلسطينية في الضفة، وهم كثر، أن يقفوا إلى جانب أبناء وطنهم ويوجّهوا البندقية نحو صدور المحتلّين.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الضفة الغربية فلسطين المقاومة الفردية الكيان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة