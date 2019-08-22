روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه

الوقت- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني في كلمته بمراسم إزاحة الستار عن المنظومة المحلية "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى إن هذه المنظومة أقوى من منظومة "اس 300" وقريبة لمنظومة "اس 400".

أشار رئيس الجمهورية في بداية كلمته خلال هذه المراسم التي اقيمت، اليوم الخميس، إلى أن أمريكا ومنذ عامين بدأت بمؤامرة جديدة ضد إيران، وقال: إن أمريكا بدأت مؤامرتها ضد إيران بالحرب النفسية والتحريض على أعمال الشغب ثم تبعتها بالحرب الاقتصادية، مضيفاً: لكن الجمهورية الإسلامية استطاعت إنهاء أعمال الشغب في 5 أيام، وطالما تصدينا بمعنويات عالية للمؤامرة الأمريكية.

وأضاف: إن أمريكا وبعد فشل مؤامراتها السابقة بدأت بتصعيد هجمتها ضد إيران عبر الانسحاب من الاتفاق النووي، متابعا القول: الرئيس الأمريكي وعد قبل عام الأوروبيين بالإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية خلال 3 أشهر، وكثّف إجراءات الحظر منذ الانسحاب من الاتفاق النووي، ولكن النتيجة كانت هي أن أمريكا لم تشهد ضعفاً وعزلة في التاريخ كما تشهده في الوقت الراهن، كما لم يشهد التاريخ استهزاء دول العالم بالرئيس الأمريكي كما شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه رغم الحظر ورغم الظروف التي افتعلوها ضد إيران خلال العام الماضي تم افتتاح 11 سداَ في البلاد، وأضاف: حققنا أعلى مستوى من تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الجوار خلال العام الماضي، فضلاً عن التطور الملحوظ الذي تحقق في المجالات المختلفة .

وأضاف في جانب آخر من كلمته إن جيراننا الجنوبيين اعترفوا أن أمريكا هي أول من يفرّ من المنطقة عندما تجد الخطر، واستطرد القول: لدينا مشكلة استراتيجية مع أمريكا وهي أنها تريد أن يكون العالم ضحية لها وهو ما نرفضه.

وأشار إلى أن أمريكا تريد أن تسلب العالم إما بالقوة وإما بالمال وقال : المياه الدولية يجب أن تكون آمنة للجميع لأن الأمن لا يستتب إلا عندما يكون للجميع .

وأكد أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تتبنى استراتيجية المنطق في مقابل المنطق والقوة في مقابل القوة، وأضاف: رغم أننا نتمتع بقوة جدية في المجال الدفاعي إلا أن علينا صنع منظومة ترصد الأعداء من مسافات بعيدة .