سلاح الجو المسير اليمني يستهدف بعمليتين هجوميتين قاعدة الملك خالد الجوية

الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين اليوم الخميس، بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفاً أهدافاً حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع: إن العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية بينما استهدفت العملية الأخرى خزانات ومحطة الوقود في القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

ولفت العميد سريع إلى أن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية يأتي ردّاً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم، وغاراته المتواصلة والتي بلغت خلال 48 ساعة الماضية 40 غارة جوية سقط على إثرها شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

يذكر أن متحدث القوات المسلحة أعلن في وقت سابق، استهداف غرفة العمليات المشتركة للعدو في صامطة بجيزان بصاروخ باليستي متوسط المدى ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو بينهم قيادات.