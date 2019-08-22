موقع استخباري يكشف معلومة مهمة متعلقة بقصف حقل الشيبة

الوقت- كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباري، عن معلومة مهمة وجديدة متعلقة بالهجوم الذي شنّته حركة أنصار الله يوم السابع عشر من آب/أغسطس الحالي على حقل الشيبة النفطي السعودي.

ووفقاً للموقع الاستخباري، فإن الهجوم تزامن مع زيارة قام بها وفد سعودي إماراتي إلى الحقل وسط حديث عن مشروع سعودي لتخزين كميات النفط الاستراتيجية في حقل الشيبة.

ويرى مراقبون أن هذه المعلومة غاية في "السرية" ولا يمكن لأنصار الله الوصول إليها ما لم يسرّبها إليهم صديق مقرّب من دوائر الحكم في السعودية يهمّه كثيراً الإضرار بالسلطات.

يذكر أن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قد اعترف بتعرّض حقل الشيبة البترولي، جنوب شرقي البلاد لهجوم بالطائرات المسيرة.