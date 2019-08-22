العميد أمير حاتمي: الصناعة الدفاعية تشكل حجر الاساس لصناعة التقنيات في البلاد

الوقت- أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن الصناعة الدفاعية تشكل حجر الاساس لصناعة التقنيات في البلاد، مضيفاً إن العدو لم يألُ جهداً في توجيه ضربة لأبناء الشعب الإيراني .

وتابع العميد حاتمي في كلمة له اليوم الخميس بمراسم إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية محلية الصنع، قائلاً: قمنا بصناعة العديد من الفرقاطات والصواريخ والمعدات الدفاعية المختلفة لمواجهة أي تهديد لأمن بلادنا وشعبنا .

وأشار إلى أن الصناعات الدفاعية الإيرانية تولّت تقديم الدعم لدبلوماسيتنا وأضاف: الصناعات الدفاعية الإيرانية جاءت لتكون داعماً للقوات المسلحة عبر تطورها المضطرد، واننا اليوم ننتج صواريخ دقيقة قادرة على إصابة أهدافها، واتجهنا نحو تطوير القدرة الانفجارية لصواريخنا .

كما استطرد وزير الدفاع قائلاُ: "لقد تمكّنا من صناعة هذه التقنيات الدفاعية تحت تأثير الحظر الظالم على بلادنا"، وأضاف: إيران تحتل اليوم المرتبة العشرين بالعالم من حيث قدراتها الدفاعية وهي قادرة على التصدي للتهديدات الجوية بعيدة المدى فضلاً عن المتوسطة والقريبة .

كذلك أشار إلى أن كل الإنجازات الدفاعية تتم بمشاركة المؤسسات الإيرانية قائلاً: أكدنا على مدّ يد السلام للجميع خلال لقاءاتنا مع مختلف دول العالم وبلدان المنطقة .