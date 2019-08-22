إيران تزيح الستار عن منظومة باور 373 الصاروخية بعيدة المدى

الوقت- أزاحت إيران اليوم الستار عن المنظومة الصاروخية بعيدة المدى باور 373 محلية الصنع .

وتعدّ إيران اليوم سادس دولة في العالم بصناعتها منظومة باور 373 للدفاع الجوي بعيدة المدى القادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وكشف وتحديد هوية مئة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لها.

ومنظومة باور 373 الإيرانية محلية الصنع تمتاز بقدرتها على تدمير الأهداف حتى ارتفاع 65 كيلومتراً وبمدى يبلغ 300 كيلومتر والقدرة على مواجهة الطائرات الاستراتيجية والقاذفات وطائرات دون طيار وطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الالكترونية الخاصة والمروحيات وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادارات والصواريخ الباليستية.