إيران تزيح الستار عن منظومة باور 373 الصاروخية بعيدة المدى

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  الخميس 20 ذی‌الحجه 1440

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اتفاق السلام السوداني ومقامرة المعارضة الكبرى إعلان المعارضة قبول استمرار الوجود العسكري السوداني في الحرب اليمنية أهم تنازل للسعودية والإمارات كداعمين رئيسيين للمجلس العسكري، لدفع الجيش لقبول تشكيل مجلس الحكم.

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق".. الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران الوقت- إن انهيار حكومة "مصدق" في إيران يرجع إلى التدخلات الامريكية التي جاءت بمثابة بداية فصل جديد من تاريخ التدخل الأمريكي في التطورات الداخلية لدول العالم الأخرى، يذكر أن الأمريكيون طبقوا فيما بعد نفس هذا الأسلوب لإسقاط حكومة "الليندي" في تشيلي، بل إن الكثيرين يعتقدون أن الحرب الأمريكية في فيتنام، جاءت كنتيجة لقيام واشنطن بانقلاب ضد حكومة "مصدق" في إيران.

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حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟ من خلال إشعاله الحرب الاقتصادية مع القوى الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الصين، أوجد ترامب مثل هذا الظرف الاقتصادي العصيب، الأمر الذي أدی بالإضافة إلى نمو الديون الأمريكية إلى أكثر من 22 تريليون دولار، والذي سيکون وفقاً للخبراء بمثابة قنبلة موقوتة لتدمير الاقتصاد الأمريكي، أدی بالأزمة الاقتصادية إلی أن تتصاعد بشكل أسرع خلال عهد ترامب.

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روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه

روحاني: مشكلة أمريكا أنها تريد العالم ضحية لها وهو ما نرفضه

الوقت- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني في كلمته بمراسم إزاحة الستار عن المنظومة المحلية "باور 373" الصاروخية بعيدة المدى إن هذه المنظومة أقوى من منظومة "اس 300" وقريبة لمنظومة "اس 400".

سلاح الجو المسير اليمني يستهدف بعمليتين هجوميتين قاعدة الملك خالد الجوية الوقت- نفّذ سلاح الجو المسير عمليتين هجوميتين اليوم الخميس، بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفاً أهدافاً حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

موقع استخباري يكشف معلومة مهمة متعلقة بقصف حقل الشيبة الوقت- كشف موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباري، عن معلومة مهمة وجديدة متعلقة بالهجوم الذي شنّته حركة أنصار الله يوم السابع عشر من آب/أغسطس الحالي على حقل الشيبة النفطي السعودي.

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قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة الوقت- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء الحكومة الإيرانية.

موسكو وبكين تدعوان مجلس الأمن لبحث خطط واشنطن الصاروخية الوقت- دعت موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل بحث خطط واشنطن لتطوير ونشر صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

الإمارات ترد على اتهامها بدعم "انقلاب" عدن الوقت-دعا الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، يوم امس، حكومة بلاده الى سحب الجنود المشاركين ضمن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية، وذلك بعد ساعات من بيان لحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي حمّل الإمارات مسؤولية ما يسمى بـ"الانقلاب" في عدن.

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أخبار

إيران تزيح الستار عن منظومة باور 373 الصاروخية بعيدة المدى

الخميس 20 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
إيران تزيح الستار عن منظومة باور 373 الصاروخية بعيدة المدى
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الوقت- أزاحت إيران اليوم الستار عن المنظومة الصاروخية بعيدة المدى باور 373 محلية الصنع .

وتعدّ إيران اليوم سادس دولة في العالم بصناعتها منظومة باور 373 للدفاع الجوي بعيدة المدى القادرة على الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وكشف وتحديد هوية مئة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لها.

ومنظومة باور 373 الإيرانية محلية الصنع تمتاز بقدرتها على تدمير الأهداف حتى ارتفاع 65 كيلومتراً وبمدى يبلغ 300 كيلومتر والقدرة على مواجهة الطائرات الاستراتيجية والقاذفات وطائرات دون طيار وطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية الالكترونية الخاصة والمروحيات وصواريخ كروز والصواريخ المضادة للرادارات والصواريخ الباليستية.

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المنظومة الصاروخية إيران باور 373

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