الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي في جيزان والبيضاء

الوقت- قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال قصف مدفعي وصاروخي نفّذه الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم على تجمعاتهم في جبهات جيزان الحدودية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله "تم استهداف تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بالمدفعية شرق الخوبة وشرق الدود ما أدى لمقتل وإصابة العديد منهم".

ولفت المصدر إلى أن الوحدة الصاروخية في الجيش واللجان "أطلقت صاروخاً من نوع زلزال1 على معسكر مستحدث للمرتزقة غرب جبل النار قبالة جيزان محققة إصابات دقيقة".

من جهة أخرى تمكّن الجيش اليمني من إعطاب دبابة لجنود النظام السعودي في جيزان كما تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في محافظة البيضاء.

وأفاد مصدر عسكري بأنه تم استهداف الدبابة بصاروخ موجه في موقع العمود شمال الخوبة بقطاع جيزان مشيرا إلى أن وحدات الجيش دمرت بعبوة ناسفة في جبهة ناطع في البيضاء آلية لمرتزقة العدوان ما أدى إلى مقتل وإصابة من كان على متنها.

وكان سلاح الجو المسير في الجيش اليمني شنّ في وقت سابق اليوم عمليتين هجوميتين على قاعدة جوية تابعة لجيش النظام السعودي بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف ك2 .