موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 19 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق"؛ الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق"؛ الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران الوقت- إن انهيار حكومة "مصدق" في إيران يرجع إلى التدخلات الامريكية التي جاءت بمثابة بداية فصل جديد من تاريخ التدخل الأمريكي في التطورات الداخلية لدول العالم الأخرى، يذكر أن الأمريكيون طبقوا فيما بعد نفس هذا الأسلوب لإسقاط حكومة "الليندي" في تشيلي، بل إن الكثيرين يعتقدون أن الحرب الأمريكية في فيتنام، جاءت كنتيجة لقيام واشنطن بانقلاب ضد حكومة "مصدق" في إيران.

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟ الوقت- تشير التطورات الأخيرة في الساحة اليمن وتصريحات بعض المسؤولين الإماراتيين، إلى أن الوقت قد حان لدولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء دورها في اليمن.

الجيش السوري يدخل مدينة "خان شيخون".. كيف تحقق هذا النصر بعد خمس سنوات ؟ الوقت- نجح الجيش السوري يوم الاحد الماضي بعد فرضه حصاراً خانقاً على مدينة "خان شيخون" الاستراتيجية الواقعة في جنوب محافظة "إدلب" في استعادة السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية بعدما كانت خلال الخمس السنوات الماضية قابعة تحت سيطرة الجماعات الارهابية.

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟ من خلال إشعاله الحرب الاقتصادية مع القوى الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الصين، أوجد ترامب مثل هذا الظرف الاقتصادي العصيب، الأمر الذي أدی بالإضافة إلى نمو الديون الأمريكية إلى أكثر من 22 تريليون دولار، والذي سيکون وفقاً للخبراء بمثابة قنبلة موقوتة لتدمير الاقتصاد الأمريكي، أدی بالأزمة الاقتصادية إلی أن تتصاعد بشكل أسرع خلال عهد ترامب.

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟ أدى قرار الشيخ الزكزكي بالعودة إلى نيجيريا، إلى زيادة تكلفة وضع العراقيل في عملية علاجه، وفي الوضع الراهن فإن الهند ونيجيريا كلتيهما مسؤولتان عن حياة وصحة زعيم شيعة نيجيريا.

أخبار

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة

الوقت- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء الحكومة الإيرانية.

موسكو وبكين تدعوان مجلس الأمن لبحث خطط واشنطن الصاروخية الوقت- دعت موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل بحث خطط واشنطن لتطوير ونشر صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

الإمارات ترد على اتهامها بدعم "انقلاب" عدن الوقت-دعا الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، يوم امس، حكومة بلاده الى سحب الجنود المشاركين ضمن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية، وذلك بعد ساعات من بيان لحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي حمّل الإمارات مسؤولية ما يسمى بـ"الانقلاب" في عدن.

نيكولاس مادورو: إذا أراد ترامب التحدث معنا فنحن مستعدون وإذا هاجمنا فسنرد عليه الوقت- أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن مسؤولين كباراً فنزويليين أجروا محادثات منذ شهور مع ممثلين عن حكومة أمريكا.

تخت روانجي: وجود قوات أجنبية في مضيق هرمز يزعزع استقرار المنطقة الوقت- أكد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن تدخل القوى الأجنبية في مضيق هرمز يزعزع الاستقرار في المنطقة مشدداً على أن الحفاظ على أمن الخليج هو من مسؤولية الدول المطلة عليه.

بعد رفض بيع جزيرة غرينلاند.. ترامب يؤجل زيارته للدنمارك الوقت- أجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل شهر أيلول القادم بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن طرحه شراء جزيرة غرينلاند.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، مساء الثلاثاء، طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة الوقت-كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم امس الاثنين، معلومات جديدة تتعلق بالعمالة الخارجية داخل السعودية كاشفاً مغادرة عشرات الآلاف منهم الأراضي السعودية بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة والانتهاكات الممنهجة بحق العمال، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية.

البرلمان الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وبوقف كافة أشكال التطبيع الوقت- طالب مجلس النواب الأردني، يوم أمس الاثنين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وبوقف كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل" وإبقاء باب الرحمة مفتوحاً للمصلين، وبالتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربيّ.

الخارجية الإيرانية تؤكد تحذير واشنطن من التعرّض للناقلة الإيرانية المفرجِ عنها الوقت- قالت وكالة رويترز الامريكية، مساء أمس الاثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا واحد" المحتجزة منذ شهر تموز/ يوليو غادرت مضيق جبل طارق.

ظريف: إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن الوقت- شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحافي

بوتين يؤكد لماكرون دعم روسيا للجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب الوقت- شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن روسيا ترصد "هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم إلى مناطق أخرى"، فيما أعرب ماكرون عن "قلقه البالغ" إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب، وشدد أن الالتزام بوقف إطلاق النار هناك "أمرٌ ملّح"

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد الوقت- شهد يوم امس الاثنين تأجيلاً لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد.

الجيش السوري يتقدم شمال خان شيخون وطائراته توقف تقدّم رتل تركي الوقت-قالت مصادر في الجيش السوري، مساء يوم أمس أن الجيش السوري يواصل تقدّمه من المحورين الغربي والشمالي الغربي لمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، والبارز اليوم هو السيطرة ناريّاً على طريق حلب - دمشق الدّولي بما يقفل خطّ إمداد المسلحين عبر هذا الطريق.

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع الوقت- جددت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن التأكيد على موقف بلادها الرافض بيع جزيرة غرينلاند إلى أمريكا واصفة هذه الفكرة بالسخيفة.

موسوي: الخطوة الثالثة يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن الخطوة الثالثة من تقليص التعهدات تجاه الاتفاق النووي يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر.

متجاهلاً الاحتجاجات الصينية.. ترامب يؤكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة لتايوان الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتايوان، متجاهلاً الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبات عدد من المحكومين الوقت-وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، على طلب العفو أو تخفيف عقوبات عدد من المحكومين وذلك بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

مجاهدو الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان الوقت- أعلن مصدر عسكري يمني مساء الاحد، أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة جيزان، أعقبه هجوم معاكس ضاعف من خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور البحرين الوقت- بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية، "كينيث ماكينزي"، الأحد، في البحرين تطورات المنطقة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية

الإمارات ترد على اتهامها بدعم "انقلاب" عدن

نيكولاس مادورو: إذا أراد ترامب التحدث معنا فنحن مستعدون وإذا هاجمنا فسنرد عليه

تخت روانجي: وجود قوات أجنبية في مضيق هرمز يزعزع استقرار المنطقة

بعد رفض بيع جزيرة غرينلاند.. ترامب يؤجل زيارته للدنمارك

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق"؛ الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

موسكو وبكين تدعوان مجلس الأمن لبحث خطط واشنطن الصاروخية

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة

"أدريان دريا" في طريقها إلی البحر الأبيض المتوسط.. أمريكا تفشل في معركة الناقلات

الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب

الهند تهدد باستخدام السلاح النووي ضد جارتها باكستان!

أكبر عملية للطائرات اليمنية المسيرة.. أرامكو ضحية الموجة الأولى لتسونامي الردع

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

عودة اللاجئين السوريين بين الإجبار والاختيار

عضو المكتب السياسي لأنصار الله: إذا أصرت السعودية على العدوان فإن نهاية الحرب ستكون بنهايتها

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع

حقوق الإنسان في البحرين .. سجون فظيعة وتنوّع في عمليات التعذيب

"تل أبيب" تسعى جاهدة للوجود في الخليج الفارسي والقادة العرب نائمون على بطونهم

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد

ترامب يبحث مع مستشاريه الانسحاب من أفغانستان

الزكزاكي إلى متى.. ومن يقف خلف عدم إطلاق سراحه؟

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا.. مادورو يجمّد المحادثات مع المعارضة

تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

الهجوم على الحشد الشعبي يعكس الوجه القبيح للصهيونية الأمريكية

"بن علوي" في إيران حاملاً رسالة الانفراج

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟

انخفاض حدّة التوترات في منطقة الخليج الفارسي.. هل كان للاجتماع الإماراتي الإيراني الأخير تأثير على ذلك؟

صاروخ "بركان 3"؛ كابوس جديد يقضّ مضاجع السعودية والإمارات

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق"؛ الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

الأربعاء 19 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
واشنطن تحاول التستر على قيامها بانقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق"؛ الكشف عن خيوط المؤامرة ضد إيران

مواضيع ذات صلة

مرور 65 عاماً على مخطط الانقلاب البريطاني - الأمريكي ضدّ مصدق

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لم يتبقى سوا ثلاثة أيام على إنتهاء شهر "مرداد" في السنة الشمسية لجمهورية إيران الاسلامية وهذه الايام تذكرنا بحدث هام للغاية حدث في تاريخ إيراني وهنا تجدر الاشارة إلى أن اليوم الثامن والعشرين من شهر "مرداد" الايراني الموافق للـ19 أغسطس، يصادف ذكرى سقوط حكومة "مصدق" الوطنية نتيجتاً لتدخل بعض الجهات الاجنبية وقيامها بانقلاب خبيث، وهذه الحادثة الاليمة لا تزال بعد حوالي سبعين عامًا راسخة في أذهان الكثيرين من أبناء الشعب الايراني. يذكر أن الانقلاب العسكري ضد حكومة الدكتور "محمد مصدق" سنة 1953، قامت به ونفذته وكالة الاستخبارات المركزية  الامريكية "سي اي ايه" بالتعاون مع وكالة الاستخبارات البريطانية "إم أي -6" وذلك للحفاظ على مصالحهما النفطية في ايران .

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأنه كان لبريطانيا شبكة تجسسية قديمة داخل ايران وكان لديها خبراء يتكلمون الفارسية وكان هولاء لديهم علاقات مع السياسيين وزعماء العشائر والتجار وجنرالات الجيش وقد اعدت "الام اي 6" قائمة باسماء الضباط الكبار في الجيش الايراني وبينت اتجاهاتهم وارتباطاتهم العائلية وبرامجهم ونقاط الضعف عندهم. ولكن  الـ"سي اي ايه"  لم تكن قد جمعت مثل هذه المعلومات عن ايران وكانت هذه المعلومات ثمينة بالنسبة اليها، جعلتها تفكر في جمعها عن الدول الاخرى.

ولفتت تلك المصادر الاخبارية بأن الامريكيون كان لهم خبراء يعملون في سفارتها وهم حوالي مائة خبير يتعاونون مع الجيش الايراني، وكان لديهم اتصالات مع الضباط الايرانيين الشباب الذين تدربوا في الولايات المتحدة وعادوا توا الى ايران وكان يعمل اغلبهم في القوة البرية .ولقد وظفت الـ"سي اي ايه" مجموعة كبيرة من المرتزقة في طهران ووصل عددهم إلى نحو 500 شخص ويقودهم "شعبان جعفري" أحد المرتزقة الكبار في طهران، وبعد ذلك تم ارسال "كرميت روزفلت" الى طهران لتنفيذ الانقلاب. يذكر أن هذا الاخير أخبر شاه ايران "محمد رضا بهلوي" بانه سوف يدبر انقلابا عسكريا ضد مصدق ولكن الشاه لم يكن راضيا بان يحل عدد من الجنرالات محل الدكتور "مصدق". ولكن للاسف الشديد تم تنفيذ الانقلاب العسكري يوم 19 آب 1953، بينما كان الشاه في ايطاليا، وقبل مغادرته وقع قرارين الاول بعزل "مصدق" والثاني بتعيين "فضل الله زاهدي" رئيسا للوزراء .

وفي سياق متصل كشف العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين بأن الحكومتين البريطانية والامريكية قامتا بهذا الانقلاب الغادر بعدما توسعت الاحتجاجات داخل الشارع الايراني والتي طالبت بشكل مستمر بطرد البريطانيين والامريكيين وتأميم النفط الإيراني وتمثل هذا في مواقف الدكتور "محمد مصدق" خاصة في عام 1933 ولكن آمال الشعب الإيراني لم تتحقق إلا بعد عقود من الزمن عندما قرر البرلمان الإيراني تأميم شركة نفط "الأنجلو-فارسية" في عام 1951 ولكن القرار لم يطبق فعلياً لعدم توقيع الشاه عليه حتى تم انتخاب "محمد مصدق" رئيساً للوزراء في آخر شهر إبريل من عام 1951. وكان أول ما قام به "مصدق" كرئيس للوزراء هو إجبار الشاه على توقيع القرار الذي بدأ مفعوله في أول شهر مايو، بعد أيام من تسلم "مصدق" لرئاسة الوزارة. وهنا تجدر الاشارة إلى أن قرار التأميم شكّل صفعة شديدة الألم لبريطانيا وسياساتها في المنطقة، خاصة أنها أتت بعد خسائر عديدة منيت بها بريطانيا بسبب اكتشاف الشركات الأمريكية للنفط في معظم المناطق في منطقة الخليج الفارسي. ولفتت اولئك الخبراء السياسيين والاقتصاديين بأنه كان للانقلاب العسكري الامريكي البريطاني ضد حكومة الدكتور "مصدق" اثار سلبية وعميقة على الشعب الايراني، خاصتا وأنها قد اطاحت برئيس وزراء عمل على تاميم النفط وتخليص بلاده من سيطرة الشركات البريطانية والامريكية، وكان الانقلاب العسكري قد اثار كره الشعب الإيراني للامريكيين و للانقلابيين وللشاه "محمد رضا بهلوي" الذي فر قبل الانقلاب الى ايطاليا وعاد بعد تنفيذ الانقلاب ملكاً على ايران .

إن انهيار حكومة "مصدق" في إيران يرجع إلى التدخلات الامريكية التي جاءت بمثابة بداية فصل جديد من تاريخ التدخل الأمريكي في التطورات الداخلية لدول العالم الأخرى، يذكر أن الأمريكيون طبقوا فيما بعد نفس هذا الأسلوب لإسقاط حكومة "الليندي" في تشيلي، بل إن الكثيرين يعتقدون أن الحرب الأمريكية في فيتنام، جاءت كنتيجة لقيام واشنطن بانقلاب ضد حكومة "مصدق" في إيران. ومن ناحية أخرى، يمكن القول هنا بأن انقلاب 1953 ضد حكومة "مصدق"، فتح الابواب على مصراعيها أمام تدخلات الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية الإيرانية، والتي أعقبها تشكيل "السافاك" وإرسال مستشارين عسكريين إلى قصور الشاة في طهران، وبعد ذلك تقديم برامج اقتصادية أمريكية للحكومة في إيران، ولقد استمرت هذه التدخلات الامريكية طوال فترة حكم "محمد رضا بهلوي" وحتى سقوطه في فبراير 1979.

تجدر الاشارة هنا أن إيران بعد الانقلاب الذي وقع في عام 1953 ضد حكومة الدكتور "مصدق"، لم تعد دولة قريبة من بريطانيا وأوروبا، بل إنها اصبحت ممثلة بالوكالة للإدارة الأمريكية في المنطقة وكانت هي المتورطة بشكل مباشر في حرب "ظفار" ضد اليساريين العمانيين والتي جاءت بناءً على طلب من البنتاغون الامريكي وفي أثناء المقاطعة النفطية التي قامت بها الدول العربية ضد الكيان الصهيوني بعد حرب عام 1973، قامت إيران بمخالفة بلدان المنطقة وقامت بتزويد إسرائيل بالنفط.

ومع ذلك، فلقد توقفت التدخلات الغربية وخاصة الأمريكية في الشؤون الإيرانية، عقب قيام الثورة الإسلامية عام 1979، ولكن الإدارة الامريكية على مدار الأربعين عامًا الماضية بذلت الكثير من الجهود للتدخل في الشؤون الداخلية الايرانية على الرغم من انهيار نظام "بهلوي" ونظرا لعدم قدرتها على التدخل في الشؤون الايرانية، قامت الولايات المتحدة بفرض الكثير من العقوبات الاقتصادية والنفطية على ايران. يذكر أن تلك العقوبات وصلت إلى اوجها في عهد الرئيس الامريكي الحالي "دونالد ترامب" وهنا يؤكد العديد من الخبراء السياسيين بأن جميع تلك المحاولات الامريكية التي بذلتها خلال الاربعين عام الماضية للتدخل في الشؤون الايرانية كان مصيرها الفشل.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

انقلاب عسكري مصدق تأميم النفط تدخل شؤون دول

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة