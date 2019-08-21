الإمارات ترد على اتهامها بدعم "انقلاب" عدن

الوقت-دعا الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، يوم امس، حكومة بلاده الى سحب الجنود المشاركين ضمن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية، وذلك بعد ساعات من بيان لحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي حمّل الإمارات مسؤولية ما يسمى بـ"الانقلاب" في عدن.

وقال عبدالخالق، في تغريدات على تويتر، بعد البيان، إن حكومة هادي "اصبحت عالة وتود إطالة الحرب، وخسارة فيها قطرة دم طاهرة وخسارة فيها دولار واحد ذهب لقيادتها الفاسدة".

وتابع: إن بلاده ‏"تحارب من أجل ما أسماها بالشرعية، منذ 5 سنوات، وان حكومة (هادي) تُلقي بفشلها على الامارات".

وأضاف الأكاديمي الإماراتي: "من المؤسف أن حكومة (هادي) تهاجم الامارات دون وجه حق وتتخذ مواقف مبتذلة وتفتعل معارك غير ضرورية مع أقوى حليف في التحالف من اجل استعادة الشرعية والذي قام بواجبه على أكمل وجه وقدم تضحيات بدم جنوده الشهداء". حسب قوله.

وختم: "الإمارات لا تود جزاء ولا شكوراً، لكن حتماً لا تتوقع إطلاق اتهامات باطلة ضدها"، متمنياً من بلاده "وقف مساعداتها وإعادة جنودها الأبطال من اليمن فوراً".

ولاقت تغريدات الأكاديمي الإماراتي والمقرب من دوائر الحكم في أبو ظبي، ردود فعل قوية من الناشطين اليمنيين على تويتر، الذين توافقت أراؤهم مع بيان حكومة هادي.

وكانت حكومة هادي التابعة للسعودية قد أصدرت بياناً عقب اجتماع استثنائي عقدته في الرياض، يوم الثلاثاء، حملت فيه دولة الإمارات المسؤولية الكاملة عن ما يسمى بـ"انقلاب عدن" وما ترتب عليه، مطالبة الإمارات بـ"إيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لهذه المليشيات".