تخت روانجي: وجود قوات أجنبية في مضيق هرمز يزعزع استقرار المنطقة

الوقت- أكد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن تدخل القوى الأجنبية في مضيق هرمز يزعزع الاستقرار في المنطقة مشدداً على أن الحفاظ على أمن الخليج هو من مسؤولية الدول المطلة عليه.

وقال تخت روانجي خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد الليلة الماضية لبحث موضوع السلام والأمن الدوليين: إن "السبب الرئيس للتوتر في المنطقة هو الوجود العسكري الأمريكي وانتشار أكثر من 70 ألف عسكري أمريكي في أكثر من 41 قاعدة في مختلف مناطق الشرق الأوسط وخاصة في الدول المطلة على الخليج" لافتاً إلى السياسة الأمريكية ودورها في إثارة التفرقة والخلاف بين دول المنطقة بما يساهم في تصعيد التوتر.

وأوضح تخت روانجي أن أمريكا تتدخل بشكل سافر في معظم أزمات المنطقة وخاصة في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان عبر دعم الجماعات الإرهابية واتخاذ الإجراءات غير القانونية.

وأكد تخت روانجي أن القضية الفلسطينية تمثل النزاع الرئيس والأطول في الشرق الأوسط ولن يكون هناك سلام وأمن في المنطقة ما لم تحلّ هذه الأزمة عبر إنهاء الاحتلال غير الشرعي لفلسطين مشدداً على أن ما تسمى صفقة القرن "ستفشل أيضاً لأن أرض فلسطين ليست للبيع ولا يمكن شراء عزة وكرامة وحقوق أي شعب".