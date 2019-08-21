تخت روانجي: وجود قوات أجنبية في مضيق هرمز يزعزع استقرار المنطقة

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  الأربعاء 19 ذی‌الحجه 1440

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الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات.. هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟ الوقت- تشير التطورات الأخيرة في الساحة اليمن وتصريحات بعض المسؤولين الإماراتيين، إلى أن الوقت قد حان لدولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء دورها في اليمن.

الجيش السوري يدخل مدينة "خان شيخون".. كيف تحقق هذا النصر بعد خمس سنوات ؟ الوقت- نجح الجيش السوري يوم الاحد الماضي بعد فرضه حصاراً خانقاً على مدينة "خان شيخون" الاستراتيجية الواقعة في جنوب محافظة "إدلب" في استعادة السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية بعدما كانت خلال الخمس السنوات الماضية قابعة تحت سيطرة الجماعات الارهابية.

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟ من خلال إشعاله الحرب الاقتصادية مع القوى الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الصين، أوجد ترامب مثل هذا الظرف الاقتصادي العصيب، الأمر الذي أدی بالإضافة إلى نمو الديون الأمريكية إلى أكثر من 22 تريليون دولار، والذي سيکون وفقاً للخبراء بمثابة قنبلة موقوتة لتدمير الاقتصاد الأمريكي، أدی بالأزمة الاقتصادية إلی أن تتصاعد بشكل أسرع خلال عهد ترامب.

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟ أدى قرار الشيخ الزكزكي بالعودة إلى نيجيريا، إلى زيادة تكلفة وضع العراقيل في عملية علاجه، وفي الوضع الراهن فإن الهند ونيجيريا كلتيهما مسؤولتان عن حياة وصحة زعيم شيعة نيجيريا.

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية أطلقت كلمات قائد الثورة الإسلامية رصاصة الرحمة على جثة الإمارات والسعودية شبه الهامدة، لأنهما يعرفان جيداً أن محور المقاومة وعلى مدى العقود الماضية، قد تمكن من خلال الاعتماد على القوة الجهادية لشعوب المنطقة، من إحباط جميع الخطط المشؤومة للقوى الدولية العظمى والتي تستهدف المنطقة، ورميها في مزبلة التاريخ واحدة تلو الأخری.

أخبار

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة

قائد الثورة الإسلامية يستقبل الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة

الوقت- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية حسن روحاني وأعضاء الحكومة الإيرانية.

موسكو وبكين تدعوان مجلس الأمن لبحث خطط واشنطن الصاروخية الوقت- دعت موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي للاجتماع من أجل بحث خطط واشنطن لتطوير ونشر صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

الإمارات ترد على اتهامها بدعم "انقلاب" عدن الوقت-دعا الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، يوم امس، حكومة بلاده الى سحب الجنود المشاركين ضمن قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية، وذلك بعد ساعات من بيان لحكومة الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي حمّل الإمارات مسؤولية ما يسمى بـ"الانقلاب" في عدن.

نيكولاس مادورو: إذا أراد ترامب التحدث معنا فنحن مستعدون وإذا هاجمنا فسنرد عليه الوقت- أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن مسؤولين كباراً فنزويليين أجروا محادثات منذ شهور مع ممثلين عن حكومة أمريكا.

تخت روانجي: وجود قوات أجنبية في مضيق هرمز يزعزع استقرار المنطقة الوقت- أكد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن تدخل القوى الأجنبية في مضيق هرمز يزعزع الاستقرار في المنطقة مشدداً على أن الحفاظ على أمن الخليج هو من مسؤولية الدول المطلة عليه.

بعد رفض بيع جزيرة غرينلاند.. ترامب يؤجل زيارته للدنمارك الوقت- أجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل شهر أيلول القادم بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن طرحه شراء جزيرة غرينلاند.

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية الوقت- أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، مساء الثلاثاء، طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار.

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة الوقت-كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم امس الاثنين، معلومات جديدة تتعلق بالعمالة الخارجية داخل السعودية كاشفاً مغادرة عشرات الآلاف منهم الأراضي السعودية بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة والانتهاكات الممنهجة بحق العمال، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية.

البرلمان الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وبوقف كافة أشكال التطبيع الوقت- طالب مجلس النواب الأردني، يوم أمس الاثنين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وبوقف كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل" وإبقاء باب الرحمة مفتوحاً للمصلين، وبالتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربيّ.

الخارجية الإيرانية تؤكد تحذير واشنطن من التعرّض للناقلة الإيرانية المفرجِ عنها الوقت- قالت وكالة رويترز الامريكية، مساء أمس الاثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا واحد" المحتجزة منذ شهر تموز/ يوليو غادرت مضيق جبل طارق.

ظريف: إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن الوقت- شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحافي

بوتين يؤكد لماكرون دعم روسيا للجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب الوقت- شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن روسيا ترصد "هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم إلى مناطق أخرى"، فيما أعرب ماكرون عن "قلقه البالغ" إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب، وشدد أن الالتزام بوقف إطلاق النار هناك "أمرٌ ملّح"

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد الوقت- شهد يوم امس الاثنين تأجيلاً لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد.

الجيش السوري يتقدم شمال خان شيخون وطائراته توقف تقدّم رتل تركي الوقت-قالت مصادر في الجيش السوري، مساء يوم أمس أن الجيش السوري يواصل تقدّمه من المحورين الغربي والشمالي الغربي لمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، والبارز اليوم هو السيطرة ناريّاً على طريق حلب - دمشق الدّولي بما يقفل خطّ إمداد المسلحين عبر هذا الطريق.

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أخبار

تخت روانجي: وجود قوات أجنبية في مضيق هرمز يزعزع استقرار المنطقة

الأربعاء 19 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
تخت روانجي: وجود قوات أجنبية في مضيق هرمز يزعزع استقرار المنطقة
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الوقت- أكد مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن تدخل القوى الأجنبية في مضيق هرمز يزعزع الاستقرار في المنطقة مشدداً على أن الحفاظ على أمن الخليج هو من مسؤولية الدول المطلة عليه.

وقال تخت روانجي خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد الليلة الماضية لبحث موضوع السلام والأمن الدوليين: إن "السبب الرئيس للتوتر في المنطقة هو الوجود العسكري الأمريكي وانتشار أكثر من 70 ألف عسكري أمريكي في أكثر من 41 قاعدة في مختلف مناطق الشرق الأوسط وخاصة في الدول المطلة على الخليج" لافتاً إلى السياسة الأمريكية ودورها في إثارة التفرقة والخلاف بين دول المنطقة بما يساهم في تصعيد التوتر.

وأوضح تخت روانجي أن أمريكا تتدخل بشكل سافر في معظم أزمات المنطقة وخاصة في سوريا والعراق واليمن وأفغانستان عبر دعم الجماعات الإرهابية واتخاذ الإجراءات غير القانونية.

وأكد تخت روانجي أن القضية الفلسطينية تمثل النزاع الرئيس والأطول في الشرق الأوسط ولن يكون هناك سلام وأمن في المنطقة ما لم تحلّ هذه الأزمة عبر إنهاء الاحتلال غير الشرعي لفلسطين مشدداً على أن ما تسمى صفقة القرن "ستفشل أيضاً لأن أرض فلسطين ليست للبيع ولا يمكن شراء عزة وكرامة وحقوق أي شعب".

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