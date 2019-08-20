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  الثلاثاء 18 ذی‌الحجه 1440

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الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات؛ هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟ الوقت- تشير التطورات الأخيرة في الساحة اليمن وتصريحات بعض المسؤولين الإماراتيين، إلى أن الوقت قد حان لدولة الإمارات العربية المتحدة لإنهاء دورها في اليمن.

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حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟ من خلال إشعاله الحرب الاقتصادية مع القوى الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الصين، أوجد ترامب مثل هذا الظرف الاقتصادي العصيب، الأمر الذي أدی بالإضافة إلى نمو الديون الأمريكية إلى أكثر من 22 تريليون دولار، والذي سيکون وفقاً للخبراء بمثابة قنبلة موقوتة لتدمير الاقتصاد الأمريكي، أدی بالأزمة الاقتصادية إلی أن تتصاعد بشكل أسرع خلال عهد ترامب.

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رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية أطلقت كلمات قائد الثورة الإسلامية رصاصة الرحمة على جثة الإمارات والسعودية شبه الهامدة، لأنهما يعرفان جيداً أن محور المقاومة وعلى مدى العقود الماضية، قد تمكن من خلال الاعتماد على القوة الجهادية لشعوب المنطقة، من إحباط جميع الخطط المشؤومة للقوى الدولية العظمى والتي تستهدف المنطقة، ورميها في مزبلة التاريخ واحدة تلو الأخری.

أخبار

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة

الوقت-كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم امس الاثنين، معلومات جديدة تتعلق بالعمالة الخارجية داخل السعودية كاشفاً مغادرة عشرات الآلاف منهم الأراضي السعودية بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة والانتهاكات الممنهجة بحق العمال، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية.

البرلمان الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وبوقف كافة أشكال التطبيع الوقت- طالب مجلس النواب الأردني، يوم أمس الاثنين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وبوقف كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل" وإبقاء باب الرحمة مفتوحاً للمصلين، وبالتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربيّ.

الخارجية الإيرانية تؤكد تحذير واشنطن من التعرّض للناقلة الإيرانية المفرجِ عنها الوقت- قالت وكالة رويترز الامريكية، مساء أمس الاثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا واحد" المحتجزة منذ شهر تموز/ يوليو غادرت مضيق جبل طارق.

ظريف: إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن الوقت- شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحافي

بوتين يؤكد لماكرون دعم روسيا للجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب الوقت- شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن روسيا ترصد "هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم إلى مناطق أخرى"، فيما أعرب ماكرون عن "قلقه البالغ" إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب، وشدد أن الالتزام بوقف إطلاق النار هناك "أمرٌ ملّح"

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد الوقت- شهد يوم امس الاثنين تأجيلاً لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد.

الجيش السوري يتقدم شمال خان شيخون وطائراته توقف تقدّم رتل تركي الوقت-قالت مصادر في الجيش السوري، مساء يوم أمس أن الجيش السوري يواصل تقدّمه من المحورين الغربي والشمالي الغربي لمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، والبارز اليوم هو السيطرة ناريّاً على طريق حلب - دمشق الدّولي بما يقفل خطّ إمداد المسلحين عبر هذا الطريق.

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع الوقت- جددت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن التأكيد على موقف بلادها الرافض بيع جزيرة غرينلاند إلى أمريكا واصفة هذه الفكرة بالسخيفة.

موسوي: الخطوة الثالثة يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن الخطوة الثالثة من تقليص التعهدات تجاه الاتفاق النووي يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر.

متجاهلاً الاحتجاجات الصينية.. ترامب يؤكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة لتايوان الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتايوان، متجاهلاً الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبات عدد من المحكومين الوقت-وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، على طلب العفو أو تخفيف عقوبات عدد من المحكومين وذلك بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

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قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور البحرين الوقت- بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية، "كينيث ماكينزي"، الأحد، في البحرين تطورات المنطقة.

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تقارير

الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات؛ هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

الثلاثاء 18 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
الصواريخ اليمنية تستهدف دولة الإمارات؛ هل هي بداية النهاية لدور "أبو ظبي" في اليمن ؟

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قطر: دور الامارات في اليمن قذر وارهابي!

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الوقت- تشير التطورات الميدانية الأخيرة في الساحة اليمن، وخاصة عقب قيام أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية بتنفيذ العديد من العمليات العسكرية الموجعة ضد مواقع مرتزقة العدوان السعودي الاماراتي إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين السياسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن الوقت قد حان لكي تُنهي "أبوظبي" دورها في عملية العدوان على اليمن.

وحول هذا السياق، قال الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله"، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إن الحرب في اليمن انتهت إماراتيًا ويبقى أن تتوقف رسميا. وأضاف بأن الإمارات ستضع من الآن فصاعدا كل ثقلها السياسي والدبلوماسي للدفع بالتسوية وتحقيق السلام للشعب لليمني. وتأتي هذه التصريحات التي اطلقها مستشار ولي عهد أبوظبي والتي تطرف فيها إلى انتهاء الحرب اليمنية، بالتزامن مع تصريحات وزير خارجية الامارات، "أنور قرقاش"، والتي أشار فيها إلى اتفاق أبو ظبي والرياض على استراتيجية المرحلة القادمة في اليمن. كما يأتي الحديث عن الانسحاب الإماراتي من اليمن، متزامنًا أيضا مع توقيع أبو ظبي وطهران مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الحدودي في 30 يوليو/تموز الماضي.

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع شن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية الكثير من الغارات الجوية غلي منشآت النفط السعودية، الامر الذي يؤكد بأن السلطات الإماراتية خافت كثيراً من ضرب منشآتها الحيوية ولهذا فلقد اعلنت عن ضرورة انتهاء الحرب في اليمن. وفي السياق ذاته، أعلنت وسائل الاعلام اليمنية بأن عشر طائرات مسيّرة التابعة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية هاجمت منشآت نفطية في منطقة "الشيبة" السعودية، بينما أعلنت السعودية أن الأضرار التي نجمت عن الهجوم كانت بسيطة. ونقلت قناة "المسيرة"، عن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد "يحيى سريع" قوله إن سلاح الجو المسّير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن. وأضاف أن عشر طائرات مسيرة استهدفت مصفاة وحقل "الشيبة" التابعين لشركة أرامكو شرقي المملكة، لافتا إلى أن مصفاة وحقل "الشيبة" يضمان أكبر مخزون إستراتيجي بالمملكة، ويتسعان لأكثر من مليار برميل. وتوعّد العميد "سريع" تحالف السعودية والإمارات بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر العدوان، مجدداً دعوته لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة، لأنها أصبحت أهدافا مشروعة، ويمكن ضربها في أي وقت. وقال "سريع" إن بنك أهداف الجماعة يتسع يوما بعد آخر، مشددًا على أنه لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وفي سياق متصل، ذكرت العديد من المصادر الاخبارية بأن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية كثفوا مؤخراً من هجماتهم بالطائرات المسيّرة على مواقع عسكرية ومدنية سعودية، حيث تحدث العميد "سريع" عن وجود بنك يضم ثلاث مائة هدف داخل الأراضي السعودية. ولفتت تلك المصادر إلى أنه في مايو الماضي أعلن سلاح الجو المسيّر التابع للقوات اليمنية شن هجوم مماثل بسبع طائرات مسيرة قال إنه استهدف "أرامكو"، واعترف وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" حينها بأن هجوما بطائرات مسيرة مفخخة تعرضت له محطتا ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي.

وفي وقت سابق، اعلنت قناة "المسيرة" الاخبارية إن القوة الصاروخية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، ضربت بصاروخ باليستي بعيد المدى، وللمرة الأولى هدفا عسكريا في أقصى المنطقة الشرقية للسعودية. وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد "يحيى سريع": "بفضل الله وتوفيقه القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية". وشدد العميد يحيى سريع، أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني".

وتجدر الاشارة هنا بأن المملكة العربية السعودية لم يكن أمامها إلا الاعتراف بهذه العمليات الصاروخية وتلك التي نفذتها الطائرات بدون طيار التابعة لسلاح الجو المسيّر اليمني، وبضعف قدراتها العسكرية التي لم تتمكن من التصدي لتلك الهجمات، خاصتاً بعدما تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من تسديد ضربات عسكرية وصاروخية موجعة على مطار "أبها" وقاعدة "الملك خالد" الجوية ومطار "نجران" وإلى كل هذا، يجب أن نضيف أيضًا أن الإمارات تخطط لسحب قواتها من اليمن. وفي هذا الصدد، نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء عن مصادر مقرها الإمارات العربية المتحدة قولها، إن أبو ظبي سحبت ما بين أكثر من 75 في المائة من قواتها التي كانت متمركزة في اليمن.

وفيما يتعلق بالاحداث الاخيرة التي وقعت في مدينة عدن الجنوبية، كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني تمكنت من السيطرة على قصر معاشيق الرئاسي في مدينة "عدن"، وطرد حكومة الرئيس المستقيل "عبد ربة منصور هادي" من المدينة. وذكرت تلك المصادر الاخبارية بأن سيطرة القوات المدعومة إماراتيا على عدن تأتي بعد أيام من إعلان أبو ظبي انسحاب قواتها من اليمن، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من الإمارات لإخلاء مسؤوليتها عن تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة الرئيس المستقيل "منصور هادي".

وحول هذا السياق، اتهم وزير الداخلية في حكومة الفنادق "أحمد الميسري" مؤسسة الرئاسة اليمنية القابعة في فنادق الرياض والمملكة العربية السعودية بالصمت إزاء سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، على مدينة "عدن"، وأضاف "المسيري" أن 400 عربة إماراتية يقودها مأجورون نزلت شوارع عدن، وشاركت في المواجهات. وأقر وزير داخلية حكومة الفنادق بالهزيمة، قائلا: "نبارك للإمارات بالانتصار المبين علينا، لكنها لن تكون المعركة الأخيرة". ودعا "الميسري" أبناء مدينة عدن إلى الإبقاء على جذور الحرية في صدورهم، وعدم الانبطاح لأصحاب المشروع الهدام، والتمسك بقيم الحق والعدالة والعيش المشترك.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تبذلان الكثير من الجهود لإيهام العالم والمنطقة بأنه ليس هناك خلاف بينهما حول القضية اليمنية، ولكن التطورات الميداني الاخيرة في الساحة اليمنية تؤكد بما لا تدع مجالا للشك بأن هناك الكثير من الخلافات وصراعات داخلية بينهما وهذا ما تؤكده الزيارة الاخيرة التي منيت بالفشل والتي قام بها ولي عهد أبو ظبي إلى المملكة العربية السعودية قبل عدة أيام.

عند النظر إلى التطورات الميدانية الأخيرة في الساحة اليمنية وتسليط الضوء أكثر على القرارات الأخيرة التي اتخذتها دولة الإمارات بشأن القضية اليمنية وتصريحات مسؤوليها على ضرورة إنهاء دور الإمارات العربية المتحدة في حرب اليمن من جهة وتوسع العمليات العسكرية التي يقوم بها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية لتشمل مناطق بالقرب وداخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يدل دلالة واضحة بأن الخوف بدأ يسري بين القادة الاماراتيين ولهذا فلقد أعلنوا بأنه حان الوقت لدولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة النظر في سياساتها وحساباتها في اليمن وإنهاء دورها في المشاركة في تحالف العدوان السعودي ضد اليمن قبل فوات الأوان.

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هجمات انسحاب توريط ابوظبي المسيّرة حقل الشيبة اهداف عسكرية

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