بوتين يؤكد لماكرون دعم روسيا للجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب

الوقت- شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن روسيا ترصد "هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم إلى مناطق أخرى"، فيما أعرب ماكرون عن "قلقه البالغ" إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب، وشدد أن الالتزام بوقف إطلاق النار هناك "أمرٌ ملّح"

وأكد بوتين أمام نظيره الفرنسي على أن "روسيا تدعم الجيش السوري ضد الإرهابيين" في إدلب السورية.

وخلال اللقاء الذي جمع الرجلين جنوب فرنسا اليوم الإثنين، أبدى ماكرون أمله بعقد قمة رباعية قريباً لمناقشة الملف الأوكراني.

فيما قال بوتين إنه يجب تنفيذ تفاهمات "نورماندي" كما اتفق عليها خلال القمم السابقة للمجموعة بخصوص أوكرانيا، مبدياً تفاؤلاً حذراً بعد اتصالاته مع الرئيس الأوكراني الجديد.

كما شدد بوتين لمضيفه الفرنسي على الشعور بالقلق في روسيا "إزاء المسّ بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".