في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد

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  الثلاثاء 18 ذی‌الحجه 1440

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حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟ من خلال إشعاله الحرب الاقتصادية مع القوى الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الصين، أوجد ترامب مثل هذا الظرف الاقتصادي العصيب، الأمر الذي أدی بالإضافة إلى نمو الديون الأمريكية إلى أكثر من 22 تريليون دولار، والذي سيکون وفقاً للخبراء بمثابة قنبلة موقوتة لتدمير الاقتصاد الأمريكي، أدی بالأزمة الاقتصادية إلی أن تتصاعد بشكل أسرع خلال عهد ترامب.

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟ أدى قرار الشيخ الزكزكي بالعودة إلى نيجيريا، إلى زيادة تكلفة وضع العراقيل في عملية علاجه، وفي الوضع الراهن فإن الهند ونيجيريا كلتيهما مسؤولتان عن حياة وصحة زعيم شيعة نيجيريا.

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية أطلقت كلمات قائد الثورة الإسلامية رصاصة الرحمة على جثة الإمارات والسعودية شبه الهامدة، لأنهما يعرفان جيداً أن محور المقاومة وعلى مدى العقود الماضية، قد تمكن من خلال الاعتماد على القوة الجهادية لشعوب المنطقة، من إحباط جميع الخطط المشؤومة للقوى الدولية العظمى والتي تستهدف المنطقة، ورميها في مزبلة التاريخ واحدة تلو الأخری.

مؤتمر الأفق الجديد لمناصرة القضية الفلسطينية.. ممارسة سياسة القمع في حق النقاد الأمريكيين لسياسات "إسرائيل" الوقت- كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي بدأ خلال الفترة الماضية بممارسة سياسية القمع في حق عدد من الضيوف الامريكيين الذين شاركوا في مؤتمر الافق الجديد لمناصرة القضية الفلسطينية.

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد انسحاب الإمارات من حرب اليمن وطرد حكومة منصور هادي المستقيلة من عدن من قبل الانفصاليين المدعومين من الإمارات، يمكن ذكر ثلاثة سيناريوهات باعتبارها النهج السعودي في مستقبل الحرب علی اليمن.

أخبار

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة

منظمة حقوقية: السلطات السعودية تسحق العمالة الوافدة

الوقت-كشف "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم امس الاثنين، معلومات جديدة تتعلق بالعمالة الخارجية داخل السعودية كاشفاً مغادرة عشرات الآلاف منهم الأراضي السعودية بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة والانتهاكات الممنهجة بحق العمال، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية.

البرلمان الأردني يوصي بطرد السفير الإسرائيلي وبوقف كافة أشكال التطبيع الوقت- طالب مجلس النواب الأردني، يوم أمس الاثنين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وبوقف كافة أشكال التطبيع مع "إسرائيل" وإبقاء باب الرحمة مفتوحاً للمصلين، وبالتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربيّ.

الخارجية الإيرانية تؤكد تحذير واشنطن من التعرّض للناقلة الإيرانية المفرجِ عنها الوقت- قالت وكالة رويترز الامريكية، مساء أمس الاثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا واحد" المحتجزة منذ شهر تموز/ يوليو غادرت مضيق جبل طارق.

ظريف: إيران ليست مهتمة بإجراء محادثات مع واشنطن الوقت- شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم أمس الاثنين في مؤتمر صحافي

بوتين يؤكد لماكرون دعم روسيا للجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب الوقت- شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن روسيا ترصد "هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم إلى مناطق أخرى"، فيما أعرب ماكرون عن "قلقه البالغ" إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب، وشدد أن الالتزام بوقف إطلاق النار هناك "أمرٌ ملّح"

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد الوقت- شهد يوم امس الاثنين تأجيلاً لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد.

الجيش السوري يتقدم شمال خان شيخون وطائراته توقف تقدّم رتل تركي الوقت-قالت مصادر في الجيش السوري، مساء يوم أمس أن الجيش السوري يواصل تقدّمه من المحورين الغربي والشمالي الغربي لمدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، والبارز اليوم هو السيطرة ناريّاً على طريق حلب - دمشق الدّولي بما يقفل خطّ إمداد المسلحين عبر هذا الطريق.

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع الوقت- جددت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن التأكيد على موقف بلادها الرافض بيع جزيرة غرينلاند إلى أمريكا واصفة هذه الفكرة بالسخيفة.

موسوي: الخطوة الثالثة يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن الخطوة الثالثة من تقليص التعهدات تجاه الاتفاق النووي يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر.

متجاهلاً الاحتجاجات الصينية.. ترامب يؤكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة لتايوان الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتايوان، متجاهلاً الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبات عدد من المحكومين الوقت-وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، على طلب العفو أو تخفيف عقوبات عدد من المحكومين وذلك بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

مجاهدو الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان الوقت- أعلن مصدر عسكري يمني مساء الاحد، أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة جيزان، أعقبه هجوم معاكس ضاعف من خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور البحرين الوقت- بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية، "كينيث ماكينزي"، الأحد، في البحرين تطورات المنطقة.

عبداللهيان: إيران تتابع سياسة إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة الوقت- أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع سياسة إرساء الامن والاستقرار بالمنطقة.

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الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب الوقت- كشفت وكالة سانا الإخبارية، صباح اليوم، ان الجيش السوري يواصل عملياته ضد تجمعات ومراكز انتشار الإرهابيين، في ريف إدلب الجنوبي، مؤكدة توسع نطاق سيطرته في محيط مدينة خان شيخون الاستراتيجية.

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الجيش اليمني واللجان يستهدفون حقل ومصفاة الشيبة التابع لـ "أرامكو" السعودية الوقت- كشف المتحدّث باسم القوات المسلّحة يحيى سريع، يوم أمس السبت، أن الجيش واللجان نفّذوا هجمات بعدد من طائرات قاصف كاي تو (k2) على مطار أبها الدولي.

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أخبار

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد

الثلاثاء 18 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد

في جلسة محاكمته الأولى.. البشير يكشف عن تلقيه أموالاً من ابن سلمان وابن زايد

الوقت- شهد يوم امس الاثنين تأجيلاً لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد.

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الوقت- شهد يوم امس الاثنين تأجيلاً لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير إلى السبت المقبل. وعقدت أولى جلسات محاكمة البشير اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في الخرطوم حيث يواجه تهما بالفساد.

وبينما أعلن سابقا أن جلسة المحاكمة ستكون علنية لوسائل الإعلام، منع المصورون من الدخول إلى قاعة المحكمة، وسمح للصحافيين فقط بالدخول مع التحفظ على أجهزة الهاتف خارج القاعة.

البشير قال إن المبالغ التي عثر عليها في حوزته لا علاقة لها بالدولة. وفي معرض دفاعه عن نفسه في التهم المنسوبة إليه، أشار إلى أن بعض المبالغ ويبلغ مقداره 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان.

كما قال إن الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد منحه مبلغ مليون دولار في ظرف ولم يصرفه، ولفت البشير إلى أنه سلم جميع ما كان في حوزته من مال لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو.

من جهة أخرى، أعلنت قوى الحرية والتغيير عن تأجيل إعلان إنشاء المجلس السيادي إثر خلافات لديها حول أسماء المرشحين المدنيين للمجلس.

وقد طلبت هذه القوى مهلة للتوافق على أسماء مرشحيها، ما أدى بدوره إلى تأجيل حل المجلس العسكري.

وكان مقرراً اليوم الاثنين إعلان إنشاء المجلس السيادي بعد تقديم مختلف القوى المشاركة فيه أسماء مرشحيها من المدنيين والعسكريين.

من جهة أخرى، تُعقد اليوم أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في التهم الموجهة إليه وأبرزها التعامل بالنقد الأجنبي. وقال ممثل هيئة الدفاع عن البشير إن الجلسة ستكون علنية وستنقلها وسائل الإعلام.

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البشير بن سلمان بن زايد السودان قوى الحرية والتغيير

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