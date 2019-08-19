مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 17 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟

حرب ترامب الاقتصادية.. استراتيجية نصر أم انتحار اقتصادي؟ من خلال إشعاله الحرب الاقتصادية مع القوى الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك الصين، أوجد ترامب مثل هذا الظرف الاقتصادي العصيب، الأمر الذي أدی بالإضافة إلى نمو الديون الأمريكية إلى أكثر من 22 تريليون دولار، والذي سيکون وفقاً للخبراء بمثابة قنبلة موقوتة لتدمير الاقتصاد الأمريكي، أدی بالأزمة الاقتصادية إلی أن تتصاعد بشكل أسرع خلال عهد ترامب.

كيف أبطل الشيخ الزكزكي مفعول المؤامرات؟ أدى قرار الشيخ الزكزكي بالعودة إلى نيجيريا، إلى زيادة تكلفة وضع العراقيل في عملية علاجه، وفي الوضع الراهن فإن الهند ونيجيريا كلتيهما مسؤولتان عن حياة وصحة زعيم شيعة نيجيريا.

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية أطلقت كلمات قائد الثورة الإسلامية رصاصة الرحمة على جثة الإمارات والسعودية شبه الهامدة، لأنهما يعرفان جيداً أن محور المقاومة وعلى مدى العقود الماضية، قد تمكن من خلال الاعتماد على القوة الجهادية لشعوب المنطقة، من إحباط جميع الخطط المشؤومة للقوى الدولية العظمى والتي تستهدف المنطقة، ورميها في مزبلة التاريخ واحدة تلو الأخری.

مؤتمر الأفق الجديد لمناصرة القضية الفلسطينية.. ممارسة سياسة القمع في حق النقاد الأمريكيين لسياسات "إسرائيل" الوقت- كشفت العديد من المصادر الاخبارية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي بدأ خلال الفترة الماضية بممارسة سياسية القمع في حق عدد من الضيوف الامريكيين الذين شاركوا في مؤتمر الافق الجديد لمناصرة القضية الفلسطينية.

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد انسحاب الإمارات من حرب اليمن وطرد حكومة منصور هادي المستقيلة من عدن من قبل الانفصاليين المدعومين من الإمارات، يمكن ذكر ثلاثة سيناريوهات باعتبارها النهج السعودي في مستقبل الحرب علی اليمن.

أخبار

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع

الوقت- جددت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن التأكيد على موقف بلادها الرافض بيع جزيرة غرينلاند إلى أمريكا واصفة هذه الفكرة بالسخيفة.

موسوي: الخطوة الثالثة يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن الخطوة الثالثة من تقليص التعهدات تجاه الاتفاق النووي يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر.

متجاهلاً الاحتجاجات الصينية.. ترامب يؤكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة لتايوان الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتايوان، متجاهلاً الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبات عدد من المحكومين الوقت-وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، على طلب العفو أو تخفيف عقوبات عدد من المحكومين وذلك بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

مجاهدو الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان الوقت- أعلن مصدر عسكري يمني مساء الاحد، أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة جيزان، أعقبه هجوم معاكس ضاعف من خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد.

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور البحرين الوقت- بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية، "كينيث ماكينزي"، الأحد، في البحرين تطورات المنطقة.

عبداللهيان: إيران تتابع سياسة إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة الوقت- أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تتابع سياسة إرساء الامن والاستقرار بالمنطقة.

جنرال إسرائيلي: حماس لم تستسلم وتتجهز لعمليات أسر جديدة...والجيش المصري في خدمتنا! الوقت- كشف الجنرال الإسرائيل، يسرائيل شومر، قائد شعبة العمليات بقيادة المنطقة الجنوبية ، مساء أمس إن "مفاخرة الجيش الإسرائيلي

الجيش السوري يوسع سيطرته في محيط خان شيخون بريف إدلب الوقت- كشفت وكالة سانا الإخبارية، صباح اليوم، ان الجيش السوري يواصل عملياته ضد تجمعات ومراكز انتشار الإرهابيين، في ريف إدلب الجنوبي، مؤكدة توسع نطاق سيطرته في محيط مدينة خان شيخون الاستراتيجية.

حالة طوارئ في بريطانيا! الوقت- طالب أكثر من مئة نائب بريطاني، صباح اليوم الأحد، في رسالة رئيس الوزراء بوريس جونسون لعقد جلسة طارئة للبرلمان واستدعاء النواب من عطلتهم لمناقشة مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مسؤولو الحزب الديمقراطي الأميركي يدرسون اتخاذ خطوات ضدّ السفير الإسرائيلي الوقت- أعلن مسؤولون في الكونغرس الأميركي، صباح اليوم الأحد، أن نواباً بارزين من الحزب الديمقراطي، يدرسون اتخاذ خطوات ض

استشهاد 3 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة الوقت- كشفت وسائل إعلامية فلسطينية، صباح اليوم الأحد، عن قيام مروحيات الجيش الإسرائيلي باستهداف موقعاً للمقاومة بصاروخين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 3 شهداء وجريح واحد إلى مستشفى الاندونيسي في غزة من شمال القطاع.

الجيش اليمني واللجان يستهدفون حقل ومصفاة الشيبة التابع لـ "أرامكو" السعودية الوقت- كشف المتحدّث باسم القوات المسلّحة يحيى سريع، يوم أمس السبت، أن الجيش واللجان نفّذوا هجمات بعدد من طائرات قاصف كاي تو (k2) على مطار أبها الدولي.

63 قتيلاً في تفجير استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول الوقت- كشف المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل 63 شخصاَ وإصابة نحو 180 في الانفجار الذي استهدف قاعة أفراح في العاصمة كابل.

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي الوقت- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو اليمني المسير نفذ أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان السعودي بعشر طائرات استهدفت حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي.

عضو المكتب السياسي لأنصار الله: إذا أصرت السعودية على العدوان فإن نهاية الحرب ستكون بنهايتها الوقت- قال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي، "إذا أصرت السعودية على العدوان فإن نهاية الحرب ستكون بنهاية السعودية".

بغية الحل السياسي لأزمة اليمن.. اجتماع ثلاثي بين إيران وأنصار الله وسفراء 4 دول أوروبية في طهران الوقت- عقد اجتماع ثلاثي، بين إيران وحركة أنصار الله اليمنية وسفراء 4 دول أوروبية (E4) في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

"نيويورك تايمز": لقاءات سرية جمعت مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين لمواجهة إيران! الوقت- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مساء أمس في تقرير لها عن مشاركة أمريكا في محادثات سرية بين الإمارات و"إسرائيل" لمواجهة تهديدات إيران.

الهند تهدد باستخدام السلاح النووي ضد جارتها باكستان! الوقت- أعلن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، يوم أمس الجمعة إن بلاده لا تزال تلتزم بشدة، حتى الآن، بسياستها “عدم البدء باستخدام السلاح النووي".

ترامب يبحث مع مستشاريه الانسحاب من أفغانستان الوقت- التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم ـمس الجمعة، بمستشارين أمنيين ومسؤولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

عبداللهيان: إيران تتابع سياسة إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

مجلة امريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في امريكا والسبب؟

حقوق الإنسان في البحرين.. الشيعة البحرينيين مواطنين من الدرجة الثانية

قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبات عدد من المحكومين

موسوي: الخطوة الثالثة يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر

مجاهدو الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان

رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع

قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور البحرين

متجاهلاً الاحتجاجات الصينية.. ترامب يؤكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة لتايوان

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور

ماذا يحدث في اليمن؟

خلفان مهاجماً هادي: ليس من أجلك شاركنا في الحرب

سلامي: تهديدات العدو فرصة لإيران لتبلغ قمم العز والعظمة

مؤسسة الموانئ الإيرانية: مشكلة ناقلة النفط الإيرانية ستحل قريباً وستواصل عملها حاملة العلم الإيراني

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

روحاني: الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان شكلية وغير عملية

قائد الثورة يستقبل المتحدث باسم حركة أنصار الله والوفد المرافق له

منظومة رادار "فلق".. إنجاز جديد لخبراء الصناعات العسكرية الإيرانية.. كيف تم تطوير هذه المنظومة وما هي أبر مميزاتها + صور

جواد ظريف التقى امير قطر: الإرهاب الاقتصادي ضد ايران غير مجدٍ

"تل أبيب" تسعى جاهدة للوجود في الخليج الفارسي والقادة العرب نائمون على بطونهم

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق

محادثات السلام الأفغانية وانعكاساتها الكبيرة علی قضية كشمير

الجيش العربي السوري من الانهیار إلی الولادة من جديد.. هل يهدد هذا البزوغ الجديد الأمن الإسرائيلي ؟ + صور

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية

الهجوم على الحشد الشعبي يعكس الوجه القبيح للصهيونية الأمريكية

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

مسلسل تشيرنوبيل روسي للرد على النسخة الأمريكية

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

تل أبيب تختبر نظام "السهم 3".. فما هي الأهداف والدوافع؟

رئيس الوزراء العراقي في طهران.. ما هي الرسائل الإقليمية التي تكتنفها هذه الزيارة ؟

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

ملكة بريطانيا تشجع المسلمات على عدم الزواج... هل هي سياسة جديدة أم إنها مؤامرة ضد المسلمين؟

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟

الإثنين 17 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
مجلة أمريكية تكشف عن انهيار اقتصادي مرتقب في أمريكا والسبب؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- بيّنت مجلة نيوزويك الأمريكية أن هذا الأسبوع شهد الحديث عن الركود الاقتصادي في الأوساط الأمريكية، حيث كشف وضع السندات الحكومية الأمريكية احتمال تعرّض الاقتصاد  لركود محتمل، وفي حال حدث ركود اقتصادي، فإنه سيكون بعد أشهر من الآن، ويزامن ذلك بيانات ضعيفة  من ألمانيا والصين تنذر بالخطر.

وقد كشف المحلل الاقتصادي شاين كراتشر في تقريره الذي نشرته المجلة بأن نسبة العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين كانت أعلى مقارنة بنسبة العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام، وهو ما يعدّ أمراً نادر الحدوث.

وفي الواقع، كانت المرة الأخيرة التي انقلب فيها منحى العائد رأساً على عقب خلال الفترة التي سبقت الانهيار المالي الذي شهدته البلاد في السابق.

المحلل الاقتصادي بيّن أن ارتفاع الطلب على سندات الخزانة الطويلة الأجل من شأنه أن يُتيح للحكومة الاقتراض بأسعار منخفضة الفائدة، وفي العادة، تكون أسعار السندات القصيرة الأجل منخفضة نظراً لأن المستثمرين يعتبرونها خياراً أقل خطورة.

وأفاد تقرير مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن كبيرة الاقتصاديين الماليين الأمريكيين في جامعة أكسفورد للاقتصاد كاثي بوستجانسيتش، قالت إن انقلاب منحى العائد يعدّ بمثابة مؤشر اقتصادي رئيس للتغيرات التي طرأت على دورات الأعمال، أي إنه سيكون خلال هذه المرحلة مؤشراً أساسياً على حدوث ركود اقتصادي.

وأضافت بوستجانسيتش إن انقلاب منحى العائد ساعد على توقع حالات الركود التسع الماضية التي شهدتها البلاد، في حين أنه لم يقدم سوى توقّع خاطئ خلال سنة 1960.

في المقابل، لا يعدّ الركود بالضرورة وشيك الحدوث حيث من الممكن أن تتراوح المهلة الزمنية من 10.5 شهور إلى 36 شهراً.

المحلل في تقريره بيّن أنه على الرغم من أن جامعة أكسفورد للاقتصاد لم تعلن عن توقعات رسمية، إلا أنها قدّرت أن نسبة احتمالات حدوث ركود في عام 2020 ستصل إلى 40%، وهي نسبة مرتفعة إلى حدّ ما، الأمر الذي يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون التراجع خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وتجدر الإشارة إلى أن الركود يحدث بعد أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً سلبياً بين ربعين متعاقبين.

وأشار المحلل إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعدّ السبب الرئيس الذي يثير غضب المستثمرين.

وفي الحقيقة تعدّ البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من ألمانيا والصين بمثابة ناقوس خطر.

وفضلاً عن ذلك، تمثّل الحرب التجارية التي اندلعت بين الصين وأمريكا، والتي اتخذت نسقاً تصاعدياً، مصدر قلق بالنسبة للمستثمرين.

وأورد الكاتب أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة تعتبر منخفضة في أمريكا، إلا أنها تظل أفضل وجهة للمستثمرين مقارنة بأي مكان آخر.

فعلى سبيل المثال، تشمل بعض السندات الألمانية أسعار فائدة سلبية، ما يعني أن المستثمرين بصدد خسارة أموالهم من أجل الاحتفاظ بهذه السندات.

المحلل أوضح أن الحرب التجارية التي يخوضها دونالد ترامب مع الصين تهدد الاقتصاد الأمريكي، وعلى الرغم من أن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية، إلا أن ترامب أشار إلى أنه سيمضي قُدماً في فرض تعريفة جديدة بنسبة 10%على السلع الصينية بقيمة 300 مليار دولار، وذلك خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

علاوة على ذلك، ستُفرض تعريفة على بعض السلع خلال ديسمبر/كانون الأول.

الكاتب عاد يستعرض تصريحات بوستجانسيتش التي قال فيها إن "الأسواق المالية ستعاني في حال عدم التراجع عن هذه الحرب التجارية خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي.

وعموماً، تشير العلامات داخل أمريكا إلى أن النمو بصدد التباطؤ والتراجع، وهو ما توقعناه منذ فترة طويلة".

وأردف المحلل إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ. ففي الربع الأول من عام 2019، نما الاقتصاد بنسبة 3.1%، أما في الربع الموالي من السنة نفسها، فقد بلغت نسبة النمو 2.1%، في حين يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن تصل نسبة النمو عام 2019  كاملاً إلى 2.3%، مسجلة تراجعاً مقارنة بعام 2018 الذي بلغت فيه 2.9%.

بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات الحديثة الأخرى عن تراكم المخزون -ما يعني أن الشركات أصبحت تُخزّن البضائع والمواد عوضاً عن شرائها لاحقاً- وتباطؤ مبيعات الشركات الخاصة إلى أن بدأ الاقتصاد يتراجع.

وفي هذا الصدد، تعتبر شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية أن حدوث ركود اقتصادي في أمريكا يمثل فرصة من بين كل ثلاثة فرصة، بحسب تقرير مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

وأفاد الكاتب بأن قطاع التصنيع العالمي يعاني من الركود حيث قال: " تشهد قطاعات التصنيع في جميع أنحاء العالم تراجعاً بما في ذلك أمريكا وألمانيا والصين"؛ في المقابل يشهد قطاع الخدمات استقراراً، حيث يمثل حوالي ثُلثي الاقتصاد الأمريكي. لم يبد كبير الاقتصاديين في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" نيل شيرينغ قلقاً إزاء الحروب التجارية نظراً لأن الصادرات ليست سوى جزءاً صغيراً من الاقتصاد الأمريكي، إذ تمثل حوالي 12% منه، في المقابل تبلغ نسبة الواردات -التي تأثرت بالتعريفات الانتقامية- حوالي 15%.

رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين، قالت إنها لا تعتقد أن أمريكا ستنزلق نحو الركود، على الرغم من انقلاب منحى عائد سندات الخزانة، بحسب تقرير مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

امريكا انهيار الركود الاقتصادي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة