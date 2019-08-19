رئيسة وزراء الدنمارك لـ ترامب: غرينلاند ليست للبيع

الوقت- جددت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن التأكيد على موقف بلادها الرافض بيع جزيرة غرينلاند إلى أمريكا واصفة هذه الفكرة بالسخيفة.

ونقلت وكالة رويترز عن فريدريكسن قولها لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لغرينلاند تعليقا على إعلان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأخير مهتم بشراء أكبر جزيرة في العالم إن “غرينلاند ليست للبيع.. غرينلاند ليست دنماركية بل هي ملك لمواطنيها وآمل ألا يكون المقترح الأمريكي جديا”.

وتقع غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط القطبي الشمالي وتعتمد على الاقتصاد الدنماركي.. وسلطات الجزيرة معنية بشؤونها المحلية في حين تتحمل كوبنهاغن مسؤولية الدفاع والسياسة الخارجية.

وأضافت فريدريكسن: "هذا نقاش سخيف.. لقد أوضح رئيس وزراء غرينلاند كيم كيلسن بالطبع أن غرينلاند ليست للبيع.. وهو ما ينهي الحديث بهذا الشأن".

وكان العديد من السياسيين الدنماركيين قد رفضوا بشدة اقتراح ترامب شراء الجزيرة غرينلاند و وصفه بعضهم بـ (المجنون).