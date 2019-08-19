موسوي: الخطوة الثالثة يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر

الوقت- أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن الخطوة الثالثة من تقليص التعهدات تجاه الاتفاق النووي يتم التحضير لها بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر.

أشار السيد عباس موسوي اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، إلى أن المفاوضات بشأن تنفيذ تعهدات الأوروبيين لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، قائلاً: هناك جهود تبذل في الوقت الراهن، وماكرون يبذل مساعيه، ننتظر أن تحقق المساعي الدبلوماسية نتيجة خلال المدة المتبقية ومن ثم سيتخذ المجلس الأعلى للإشراف على الاتفاق النووي، القرار بشأن ذلك، الخطوة الثالثة يتم التحضير لها أيضاً بما يتناسب مع إجراءات الطرف الآخر.