متجاهلاً الاحتجاجات الصينية.. ترامب يؤكد موافقته على بيع طائرات مقاتلة لتايوان

الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتايوان، متجاهلاً الاحتجاجات الصينية المتكررة على إمداد واشنطن تايبيه بالسلاح.

وفي تصريحات صحفية أمس الأحد قال ترامب: "نعم، هذا صحيح، لقد صادقت على الصفقة"، مشيراً إلى أنها لا تزال تتطلب موافقة الكونغرس.

وتابع: "(الحديث يدور عن) 8 مليارات دولار. إنها أموال كبيرة، وفرص عمل كثيرة".

وأكد ترامب على أن واشنطن مقتنعة حقاً بأن سلطات تايوان ستستخدم هذا السلاح "بصورة مسؤولة للغاية"، "ولو لم يكن الأمر كذلك لربما لم نكن قد بعناها لهم".

وجاءت موافقة ترامب على الصفقة، التي تحظى بتأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس في أعقاب فشل المفاوضين الأمريكيين والصينيين في دفع المحادثات التجارية إلى الأمام.

كما عبّرت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الاثنين عن امتنانها لإدارة ترامب بسبب الصفقة، وقالت إنها تأمل في أن تحصل الصفقة على موافقة الكونغرس الأمريكي في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الصين حمّلت الشهر الماضي أمريكا المسؤولية عن "حياكة مؤامرة فاشلة" لتسليح الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها، بالتزامن مع زيارة تساي إنغ ون رئيسة تايوان إلى نيويورك.