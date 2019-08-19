قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبات عدد من المحكومين

الوقت-وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، اليوم الاثنين، على طلب العفو أو تخفيف عقوبات عدد من المحكومين وذلك بمناسبة عيدي الأضحى والغدير.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي قد رفع رسالة إلى قائد الثورة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وعيد الغدير السعيد، اقترح فيها عفو أو خفض وتبديل العقوبات الصادرة بحق ألف و 70 من المحكومين الذين تمّت دراسة ملفاتهم في لجنة العفو واعتُبِروا بأنهم مستوفون للشروط اللازمة.

وقد حظي هذا المقترح بموافقة قائد الثورة الإسلامية بناء على البند 11 من المادة 110 من الدستور.