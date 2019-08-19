مجاهدو الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جيزان

الوقت- أعلن مصدر عسكري يمني مساء الاحد، أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفاً كبيراً لمرتزقة الجيش السعودي على مواقع الجيش واللجان قبالة جيزان، أعقبه هجوم معاكس ضاعف من خسائر المرتزقة في الأرواح والعتاد.

وذكر المصدر العسكري أن الزحف لمرتزقة العدوان استمر 4 ساعات وشارك فيه الطيران الحربي بأنواعه، وتكبد مرتزقة الجيش السعودي قتلى وجرحى في صفوفهم .

وأشار المصدر الى ان عبوات ناسفة انفجرت بآليتين محملتين بالمرتزقة وانفجار عبوات أخرى بمجاميع آخرين خلال كسر الزحف غرب جبل النار.

وعقب انكسار الزحف شنّ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية معاكسة واسعة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي غرب جبل النار تم خلالها قتل وجرح العشرات منهم وإعطاب وتدمير آليتين .