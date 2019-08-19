قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور البحرين

الوقت- بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية، "كينيث ماكينزي"، الأحد، في البحرين تطورات المنطقة.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن ملك البحرين "حمد بن عيسى" استقبل "ماكينزي"، الأحد، بمناسبة زيارته (غير محددة المدة) للبلاد.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وأثناء اللقاء، أكد حمد بن عيسى، على "عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين".

ونوّه بـ"جهود الجنرال ماكينز لتطوير التعاون البحريني الأمريكي في المجالين العسكري والدفاعي".

وأكد أن بلاده "تقدر موقف أمر يكا في الوقوف مع دول الخليج الفارسي للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة، وردع التهديدات التي تواجهها" حسب قوله.

وشدد أن البحرين "ستقوم بدورها لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة".

من جهته، أعرب "ماكينزي" عن "تقديره لجهود ملك البحرين لتعزيز التعاون العسكري مع بلاده".