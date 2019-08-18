استشهاد 3 فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

الوقت- كشفت وسائل إعلامية فلسطينية، صباح اليوم الأحد، عن قيام مروحيات الجيش الإسرائيلي باستهداف موقعاً للمقاومة بصاروخين في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 3 شهداء وجريح واحد إلى مستشفى الاندونيسي في غزة من شمال القطاع.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تمّ رصد عدد من المسلحين الفلسطينيين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن مروحية ودبابة تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت باتجاههم النار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تمّ رصد إطلاق 3 صواريخ من القطاع اعترضت القبة الحديدية اثنين منهما.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت قبل يومين إصابة مستوطنين إسرائيليين في عملية دهس في منطقة الخليل، وقالت إن "حال المستوطنين خطرة"، مشيرةً إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على منفذ العملية. يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتيين نسيم أبو رومي وحمودة خضر الشيخ البالغين 14 عاماً برصاص قوات الاحتلال لتنفيذهما عمليّتي طعن في البلدة القديمة في القدس المحتلة.