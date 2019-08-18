63 قتيلاً في تفجير استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول

الوقت- كشف المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، نصرة رحيمي، صباح اليوم الأحد، عن مقتل 63 شخصاَ وإصابة نحو 180 في الانفجار الذي استهدف قاعة أفراح في العاصمة كابل.

وبحسب المتحدث، فأن "العشرات وقعوا بين قتيل وجريح في الهجوم اللذي نفذه انتحاري بالمنطقة السادسة في العاصمة كابل" ، فيما أكّد شهود عيان أن الانفجار وقع داخل قاعة الأفراح، وأن الكثير من الجرحى في حال الخطر.

وقال شهود عيان إن "الوضع كان مروعاً للغاية قتل الكثير من الضيوف، وعندما وقع الانفجار، سمعنا دوياً كبيراً وانقطعت الكهرباء".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير. وكانت المنطقة ذاتها، قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوماً بسيارة مفخخة استهدف مركزاً للشرطة الأفغانية. وأسفر الهجوم الذي تبنته حركة "طالبان" عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.