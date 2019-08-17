سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

الوقت- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو اليمني المسير نفذ أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان السعودي بعشر طائرات استهدفت حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله اليوم إن “عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية بعملية توازن الردع الأولى” مشيرا إلى أن حقل ومصفاة الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي لدى النظام السعودي ويتسع لأكثر من مليار برميل.

وأضاف إن “بنك أهداف القوات المسلحة اليمنية يتسع يوما بعد آخر والعمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على العدو” لافتا إلى أن عملية “توازن الردع الأولى” تأتى في إطار الردع والرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره بحق الشعب اليمني.

وتوعد سريع النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع إذا استمر عدوانهم مشيرا إلى أنه لا خيار أمامهم إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

وأشار سريع إلى أن كل المواقع والأهداف الحيوية في السعودية أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت داعيا المدنيين إلى الابتعاد عنها.

إلى ذلك أقر مصدر في قطاع النفط السعودي بتعرض حقل ومصفاة الشيبة التابعين لشركة “أرامكو” لهجوم بطائرات مسيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن المصدر الذي لم تكشف هويته قوله إن الهجوم نفذ بواسطة طائرات مسيرة وأسفر عن اندلاع حريق في الحقل النفطي.

وكان سلاح الجو المسير للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدف مجددا أمس مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية بعدد من طائرات “قاصف كي 2” المسيرة ما أدى إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.