عضو المكتب السياسي لأنصار الله: إذا أصرت السعودية على العدوان فإن نهاية الحرب ستكون بنهايتها

الوقت- قال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله محمد البخيتي، "إذا أصرت السعودية على العدوان فإن نهاية الحرب ستكون بنهاية السعودية".

وبارك عضو المكتب السياسي لانصار الله، لحزب الله ولسماحة السيد حسن نصرالله بمناسبة ذكرى الانتصار على العدو الصهيوني.

وتوجه البخيتي للقيادة السعودية بالقول، يمكنكم الخروج من الحرب بأقل الخسائر وحفظ ماء الوجه، إذا أصرت السعودية على العدوان فان نهاية الحرب ستكون بنهاية السعودية.

وأشار إلى تطوير قدرات اليمن العسكرية وصل إلى مرحلة تحييد طائرات الاباتشي عن الميدان.

وبيّن عضو المجلس السياسي لانصار الله للميادين أن موازين القوى العسكرية تبدلت لصالح اليمن، مضيفاً، نقول للنظام السعودي إن مصلحتكم اليوم هي بالسلام بسبب تغير موازين القوى.

وتابع: إذا أوقفت السعودية عدوانها على اليمن سنوقف العمليات على الداخل السعودي، هدف دول العدوان يتعدى تقسيم اليمن الى دولتين وصولا الى كيانات متصارعة.