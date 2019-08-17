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سلاح الجو اليمني المسير يستهدف بعشر طائرات حقل ومصفاة الشيبة في العمق السعودي

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أخبار

بغية الحل السياسي لأزمة اليمن.. اجتماع ثلاثي بين إيران وأنصار الله وسفراء 4 دول أوروبية في طهران

السبت 15 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
بغية الحل السياسي لأزمة اليمن.. اجتماع ثلاثي بين إيران وأنصار الله وسفراء 4 دول أوروبية في طهران
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الوقت- عقد اجتماع ثلاثي، بين إيران وحركة أنصار الله اليمنية وسفراء 4 دول أوروبية (E4) في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

وحسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء فإنه في إطار مشاورات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بغية الحل السياسي لأزمة اليمن، عقد اجتماع ثلاثي، في مقر وزارة الخارجية الايرانية، بحضور وفد من ايران برئاسة مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي" ووفد من أنصارالله برئاسة المتحدث بإسم انصار الله "محمد عبد السلام" وسفراء ورؤساء ممثليات 4 دول اوروبية (بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا).

وشرحت الوفود المشاركة في الاجتماع، وجهة نظرها بشأن تطورات اليمن خاصة القضايا السياسية والميدانية والوضع الانساني.

واعربت عن أسفها الشديد لاستمرار الوضع المتأزم في اليمن  والذي ادى الى مقتل وجرح عشرات الالاف من اليمنيين وتدمير البنى التحتية في هذا البلد.

وأكدت الوفود المشاركة على ضرورة وقف الحرب بسرعة، مؤكدة على الحل السياسي كحل نهائي لازمة اليمن، معربة عن قلقها تجاه الوضع الانساني في اليمن، داعية الى الاسراع في ارسال المساعدات الانسانية.

وشددت الوفود المشاركة على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالكامل وتنفيذ التعهدات بشكل كامل من قبل الجانبين، معتبرة ذلك الامر مقدمة للتسوية السياسية النهائية لازمة اليمن.

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أنصار الله اجتماع ثلاثي حل سياسي أزمة اليمن

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