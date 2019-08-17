ترامب يبحث مع مستشاريه الانسحاب من أفغانستان

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  السبت 15 ذی‌الحجه 1440

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رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية أطلقت كلمات قائد الثورة الإسلامية رصاصة الرحمة على جثة الإمارات والسعودية شبه الهامدة، لأنهما يعرفان جيداً أن محور المقاومة وعلى مدى العقود الماضية، قد تمكن من خلال الاعتماد على القوة الجهادية لشعوب المنطقة، من إحباط جميع الخطط المشؤومة للقوى الدولية العظمى والتي تستهدف المنطقة، ورميها في مزبلة التاريخ واحدة تلو الأخری.

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد انسحاب الإمارات من حرب اليمن وطرد حكومة منصور هادي المستقيلة من عدن من قبل الانفصاليين المدعومين من الإمارات، يمكن ذكر ثلاثة سيناريوهات باعتبارها النهج السعودي في مستقبل الحرب علی اليمن.

كيف تسير المعارك في محيط إدلب وإلى أين وصل الجيش السوري؟ الوقت- ثلاثة أيام على احتدام المعارك في محيط محافظة ادلب وبالتحديد في ريف حماه الشمالي وادلب الجنوبي، حيث يسعى الجيش السوري لاستعادة جميع المناطق الخارجة عن سيطرته وحسم المعركة لصالحه كما فعل في ...

رسالة "حبيب أحمد زاده" لـ"ترامب".. لا ترمي الناس بالحجارة وبيتك من الزجاج الوقت- يُعد "حبيب أحمد زاده" أحد المحاربين القدماء ومن نشطاء السلام والذي أصيب بالكيماوي خلال فترة الدفاع المقدس "الحرب الايرانية العراقية 1988-1980".

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية يصادف اليوم، 14 آب (أغسطس)، الذكرى الثالثة عشرة للانتصار الكبير والتاريخي الذي حققته المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله في الحرب التي استمرت 33 يوماً والتي شنها الکيان الإسرائيلي في عام 2006.

أخبار

"نيويورك تايمز": لقاءات سرية جمعت مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين لمواجهة إيران!

"نيويورك تايمز": لقاءات سرية جمعت مسؤولين إماراتيين وإسرائيليين لمواجهة إيران!

الوقت- كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مساء أمس في تقرير لها عن مشاركة أمريكا في محادثات سرية بين الإمارات و"إسرائيل" لمواجهة تهديدات إيران.

الهند تهدد باستخدام السلاح النووي ضد جارتها باكستان! الوقت- أعلن وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، يوم أمس الجمعة إن بلاده لا تزال تلتزم بشدة، حتى الآن، بسياستها “عدم البدء باستخدام السلاح النووي".

ترامب يبحث مع مستشاريه الانسحاب من أفغانستان الوقت- التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم ـمس الجمعة، بمستشارين أمنيين ومسؤولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.

محكمة أمريكية تصدر أمراً باعتراض وضبط السفينة الإيرانية "غريس-1" ومصادرة حمولتها الوقت-أصدرت محكمة أمريكية، يوم أمس الجمعة، مذكرة احتجاز للناقلة “غريس 1” الإيرانية وشحنة النفط الموجودة على متنها.

ما سر تعطل الملاحة في أغلبية مطارات أمريكا؟! الوقت- في حدث غريب من نوعه، تعطلت الأنظمة الإلكترونية لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وذلك امس الجمعة مما أثر على عمل العديد من المطارات في مختلف أنحاء البلاد.

قاصف 2k تضرب مطار أبها السعودي من جديد وتعطل حركة الملاحة! الوقت- كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء أمس الجمعة؛ إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه مطار أبها الدولي.

غارات إسرائيلية على المدنيين في غزة! الوقت-شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل امس عدة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.

رسائل مهمة حملها لقاء قائد الثورة الإسلامية مع وفد أنصار الله اليمنية أطلقت كلمات قائد الثورة الإسلامية رصاصة الرحمة على جثة الإمارات والسعودية شبه الهامدة، لأنهما يعرفان جيداً أن محور المقاومة وعلى مدى العقود الماضية، قد تمكن من خلال الاعتماد على القوة الجهادية لشعوب المنطقة، من إحباط جميع الخطط المشؤومة للقوى الدولية العظمى والتي تستهدف المنطقة، ورميها في مزبلة التاريخ واحدة تلو الأخری.

مستقبل الدور السعودي في حرب اليمن بعد السيطرة علی عدن.. ثلاثة سيناريوهات محتملة بعد انسحاب الإمارات من حرب اليمن وطرد حكومة منصور هادي المستقيلة من عدن من قبل الانفصاليين المدعومين من الإمارات، يمكن ذكر ثلاثة سيناريوهات باعتبارها النهج السعودي في مستقبل الحرب علی اليمن.

كيف تسير المعارك في محيط إدلب وإلى أين وصل الجيش السوري؟ الوقت- ثلاثة أيام على احتدام المعارك في محيط محافظة ادلب وبالتحديد في ريف حماه الشمالي وادلب الجنوبي، حيث يسعى الجيش السوري لاستعادة جميع المناطق الخارجة عن سيطرته وحسم المعركة لصالحه كما فعل في ...

رسالة "حبيب أحمد زاده" لـ"ترامب".. لا ترمي الناس بالحجارة وبيتك من الزجاج الوقت- يُعد "حبيب أحمد زاده" أحد المحاربين القدماء ومن نشطاء السلام والذي أصيب بالكيماوي خلال فترة الدفاع المقدس "الحرب الايرانية العراقية 1988-1980".

إطلالة جديدة علی انتصار تاريخي للمقاومة اللبنانية غيّر المعادلات الإقليمية يصادف اليوم، 14 آب (أغسطس)، الذكرى الثالثة عشرة للانتصار الكبير والتاريخي الذي حققته المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله في الحرب التي استمرت 33 يوماً والتي شنها الکيان الإسرائيلي في عام 2006.

أبعاد إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا الوقت- يجري الحديث حاليا عن انشاء "منطقة آمنة" شمال سوريا، وهذا ما أكدته وزارتي الدفاع التركية والأمريكية، اذ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الثلاثاء، بدء إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص...

"تل أبيب" تسعى جاهدة للوجود في الخليج الفارسي والقادة العرب نائمون على بطونهم الوقت- أعلنت "تل أبيب" قبل عدة أيام عن استعدادها للتواجد العسكري في الخليج الفارسي، إلا أن القادة العرب واجهوا هذا التحرك وهذا الاستفزاز الصهيوني بالتقاعس والصموت.

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قائد الثورة يستقبل المتحدث باسم حركة أنصار الله والوفد المرافق له الوقت- استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي عصر الثلاثاء وفد حركة أنصار الله في اليمن برئاسة المتحدث باسم الحركة محمد عبدالسلام الذي سلمه رسالة من زعيم الحركة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

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أخبار

ترامب يبحث مع مستشاريه الانسحاب من أفغانستان

السبت 15 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
ترامب يبحث مع مستشاريه الانسحاب من أفغانستان

ترامب يبحث مع مستشاريه الانسحاب من أفغانستان

الوقت- التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم ـمس الجمعة، بمستشارين أمنيين ومسؤولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.

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الوقت- التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم ـمس الجمعة، بمستشارين أمنيين ومسؤولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.

وبحسب مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي فقد أكد مسؤولون بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، شاركا في الاجتماع الذي سيعقد في منتجع ترامب بنيوجيرسي.

وبحسث  الاجتماع نتائج أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى جانب خطط بدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد.

يذكر ان إدارة ترامب تسعى إلى إرجاع آلاف الجنود من أفغانستان مقابل تنازلات تقدمها “طالبان”، كجزء من اتفاق مبدئي لإنهاء حرب تستمر منذ 18 سنة.

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ترامب أفغانستان أمريكا طالبان الحكومة الأفغانية ميك مولفاني مايك بومبيو زلماي خليل زاد الجيش الأمريكي

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