ترامب يبحث مع مستشاريه الانسحاب من أفغانستان

الوقت- التقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم ـمس الجمعة، بمستشارين أمنيين ومسؤولين كبار لمناقشة الترتيبات الخاصة بالانسحاب التدريجي من أفغانستان.

وبحسب مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي فقد أكد مسؤولون بالبيت الأبيض أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، شاركا في الاجتماع الذي سيعقد في منتجع ترامب بنيوجيرسي.

وبحسث الاجتماع نتائج أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادها المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى جانب خطط بدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية من البلاد.

يذكر ان إدارة ترامب تسعى إلى إرجاع آلاف الجنود من أفغانستان مقابل تنازلات تقدمها “طالبان”، كجزء من اتفاق مبدئي لإنهاء حرب تستمر منذ 18 سنة.