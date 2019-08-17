قاصف 2k تضرب مطار أبها السعودي من جديد وتعطل حركة الملاحة!

الوقت- كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء أمس الجمعة؛ إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه مطار أبها الدولي.

وقال العميد سريع أن عمليات سلاح الجو المسير استهدفت مواقع حساسة في المطار وأصابت أهدافها بدقة عالية وبشكل مباشر. وأضاف أن عمليات سلاح الجو المسير تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار.

ولفت إلى أن استهداف مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق شعبنا اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال الساعات الماضية، وجدد العميد سريع الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا.

من جهة أخرى، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه بالسيطرة على عدن، وقال المتحدث باسمه صالح النود إن قرار التخلي عن السيطرة على عدن ليس مطروحا حاليا، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من المأزق هو إخراج حزب الإصلاح من جميع مراكز النفوذ ومعه أي ساسة ينتمون الى الشمال. ويأتي هذا الموقف ردا على وزارة الخارجية في حكومة هادي التي اشترطت خروج المجلس الانتقالي من المناطق التي سيطر عليها.

وقال نائب وزير الخارجية في "حكومة هادي"، محمد عبد الله الحضرمي على تويتر إن على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها في عدن قبل أي حوار.

هذا واستعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية السيطرة على مواقع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. وأكد مصدر عسكري يمني أن مجموعات الجيش واللجان هاجمت مواقع لقوات هادي في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف شرق الجوف، وأضاف أن العملية الهجومية انتهت بالسيطرة على مواقع عديدة.