غارات إسرائيلية على المدنيين في غزة!

الوقت-شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل امس عدة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت طائرة إسرائيلية أحد المواقع التابعة للمقاومة شرق حي التفاح شرق غزة بصاروخين.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أرضا زراعية شرق المحافظة الوسطى، اضافة لأرض زراعية اخرى شرق دير البلح، دون الاعلان عن وقوع اصابات حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وجاء هذا القصف بعد ساعات قليلة من اعلان الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة عن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنة “سديروت” الواقعة شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وذكر إعلام العدو أن منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ نجحت في اعتراض 3 صواريخ أطلقت نحو “سديروت”.

ولفت إلى أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات “سديروت وحافيم وايرز ونيريم واور هينر” محذرة من سقوط صواريخ أطلقت من شمال القطاع.