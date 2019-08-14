جهانغيري: الاقتصاد الإيراني حقق توازناً ملحوظاً وأفشل كل المحاولات الأمريكية لاستهدافه

الوقت- أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن الاقتصاد الإيراني حقق توازناً ملحوظاً وأفشل كل المحاولات الأمريكية لاستهدافه.

وفي كلمة له قال جهانغيري إن: "هدف الأمريكيين في الأساس من وراء الحظر والضغوط هو تدمير إيران اقتصادياً.. واليوم وبعد مضي عام على ذلك ورغم الصدمة التي تعرّض لها اقتصاد البلاد إلا أنه وبعزيمة القطاع الخاص وإرادة البلاد وصل الاقتصاد إلى حالة توازن جديدة".

ولفت إلى أهمية العلاقات مع الدول الجارة لتنمية صادرات البلاد غير النفطية وأضاف إن "أهم أسواقنا التصديرية هي دول المنطقة لذا علينا إزالة العقبات من أمام الصادرات إلى هذه الدول".

من جهته أكد رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي أن الأجواء الافتراضية تعدّ أحد مجالات مواجهة إجراءات الأعداء والتي توفر لنا إمكانية تعزيز اقتصاد البلاد.

وبيّن واعظي في كلمة له إن ازدياد دور الاقتصاد الرقمي في البلاد والاستفادة من الثراء الثقافي والديني يمكنهما أداء دور أساسي في إجهاض إجراءات العدو معتبراً أن الأعداء "يسعون لتحقيق الانتصار في هذا المجال ليصلوا إلى مآربهم في سائر الأهداف ولهذا السبب فرضوا أقسى إجراءات الحظر ضد بلادنا".

وأشار واعظي إلى أن أنشطة إيران مبنية على أساس المقاومة الفاعلة حيث يتوجّب في هذا المجال أن نستفيد من جميع الأدوات جيداً لإحباط محاولات الأعداء.