سلامي: تهديدات العدو فرصة لإيران لتبلغ قمم العز والعظمة

الوقت-أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن المفاوضات مع أمريكا "خدعة وليست طريقاً للحل لأنها تزيد الضغوط والمطالب وهي منطق منسي وأُزيل من أذهان الشعب الإيراني".

وفي كلمة له اليوم قال سلامي إن: "الأعداء سعوا للتآمر على إيران من خلال مؤامرة الإرهاب التكفيري لكن الجميع رأى كيف أدت محاولاتهم هذه إلى زيادة الدور الإيراني حيث شكلت طهران جبهة موحدة ضد الكيان الصهيوني في المنطقة".

وتابع سلامي: لقد استطعنا "تحويل التهديدات إلى فرص… فهم مارسوا علينا أقسى أنواع الحظر الاقتصادي ولكننا عملنا على تشجيع الإنتاج وتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط" لافتاً إلى أن أمريكا مُنيت بهزائم عدة في المنطقة.

وأشار إلى أن أي تهديد شكّله العدو كان فرصة لإيران لتبلغ من خلاله قمم العز والعظمة، قائلاً: رغم أن الاعداء قرروا ممارسة الضغط على الشعب الايراني لكن الشعب جعل من هذه الضغوط فرصة للاقتدار.