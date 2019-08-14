الصين ترفض السماح لسفن حربية أمريكية بزيارة موانئ هونغ كونغ

الوقت- رفضت الصين طلبين لسفينتين حربيتين أمريكيتين لزيارة موانئ هونغ كونغ في تعبير عن الاحتجاج على التدخل الأمريكي في شؤون الصين الداخلية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نائب المتحدث باسم اسطول المحيط الهادي الأمريكي نايت كريستينسن قوله في بيان اليوم "كان مقرراً أن ترسو السفينة البرمائية الأمريكية (يو أس أس غرين باي) في أحد موانئ هونغ كونغ السبت المقبل فيما خططت سفينة (يو أس أس لايك اري) التي تحمل صواريخ موجّهة لزيارة الجزيرة الشهر المقبل (موضحاً أن الحكومة الصينية رفضت طلبات زيارة هذه السفن).

وطالبت بكين أمريكا والدول الغربية وخصوصاً بريطانيا بوقف التدخل في شؤون اقليم هونغ كونغ باعتبار أن ما يجري فيه شأن داخلي صيني.

من جهة ثانية استأنف مطار هونغ كونغ عملياته اليوم بعدما أعاد جدولة المئات من الرحلات الجوية التي تعطلت على مدار اليومين الماضيين بسبب أعمال عنف قام بها متظاهرون.

وقام العمال بتنظيف المطار وأعيد فتح شبابيك تسجيل الوصول أمام طوابير المسافرين الذين كانوا ينتظرون رحلاتهم طوال الليلة الماضية.

وأدانت الصين اليوم أعمال العنف التي يقوم بها المتظاهرون في هونغ كونغ ضد عناصر الشرطة مشددة على أن ذلك “مؤشر على الإرهاب”.