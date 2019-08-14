موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 12 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق إبتداءً من أبريل 2019، بدأت العمليات الجديدة لتنظيم داعش الإرهابي بعنوان "ثأر الشام" في مناطق مختلفة من العراق.

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور الوقت- بدأت قوات الجيش السورية عمليات عسكرية مفاجئة على محورين في شمال سوريا مما دفع الإرهابيين إلى الارتباك والهرب من ميدان المعركة، وبهذا الامر يمكن القول هنا بأنه بدأ العد التنازلي لتحرير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".

الوجود الأمريكي في العراق.. الكشف عن أبرز فضائح التجسس الأمريكية الوقت- ازدادت في الاونة الاخيرة عدد الفضائح الأمريكية في العراق، سواء في المجال العسكري أو في المجالين السياسي والاستخباراتي، ولهذا فإنه ينبغي القول هنا بأنه حان الوقت للسياسيين العراقيين للعمل بجدية لطرد القوات الامريكية من العراق.

اليمن بعد خمس سنوات من الغزو.. ما هي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات "أنصار الله" ؟ + خريطة وصور الوقت- دخلت الحرب ضد الشعب اليمني عامها الخامس، وهنا يتبادر هذا السؤال إلى أذهاننا، ما هي المناطق التي تحتلها قوات تحالف العدوان العربي الغربي الصهيوني؟

ماذا يحدث في اليمن؟ الوقت- في اواخر الأسبوع الماضي، حدث صراع دموي بين الفريقين السياسيين في جنوب اليمن ما ادى إلى سقوط مواقع حكومية، وقد عرضت الصراعات الأخيرة كامل أراضي اليمن للخطر، وتركت خلفها مستقبل التحالف ...

أخبار

روحاني: الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان شكلية وغير عملية

روحاني: الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان شكلية وغير عملية

الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن جميع الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان هي شكلية وغير عملية لن تساعد أمن المنطقة.

قائد الثورة يستقبل المتحدث باسم حركة أنصار الله والوفد المرافق له الوقت- استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي عصر الثلاثاء وفد حركة أنصار الله في اليمن برئاسة المتحدث باسم الحركة محمد عبدالسلام الذي سلمه رسالة من زعيم الحركة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

محمود واعظي: المفاوضات مع أوروبا باتت أكثر جدية الوقت- أكد رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع أوروبا باتت أكثر جدّية.

دراسة إحصائية لهجمات خلايا داعش السرية في العراق إبتداءً من أبريل 2019، بدأت العمليات الجديدة لتنظيم داعش الإرهابي بعنوان "ثأر الشام" في مناطق مختلفة من العراق.

تطهير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".. الجيش السوري يلاحق الإرهابيين ويحرّر العديد من المدن الاستراتيجية + خريطة ميدانية وصور الوقت- بدأت قوات الجيش السورية عمليات عسكرية مفاجئة على محورين في شمال سوريا مما دفع الإرهابيين إلى الارتباك والهرب من ميدان المعركة، وبهذا الامر يمكن القول هنا بأنه بدأ العد التنازلي لتحرير المناطق الشمالية من محافظة "حماة".

الوجود الأمريكي في العراق.. الكشف عن أبرز فضائح التجسس الأمريكية الوقت- ازدادت في الاونة الاخيرة عدد الفضائح الأمريكية في العراق، سواء في المجال العسكري أو في المجالين السياسي والاستخباراتي، ولهذا فإنه ينبغي القول هنا بأنه حان الوقت للسياسيين العراقيين للعمل بجدية لطرد القوات الامريكية من العراق.

إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان الوقت-أعلن مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات والإعلام برويز اسماعيلي إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان إلى وقت آخر.

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني الوقت- قتل عدد من مرتزقة النظام السعودي وأصيب آخرون خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة حجة الحدودية.

رئيس البرلمان الكويتي: من المعيب والمشين ترك المقدسيين يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند الوقت- دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على الكيان الصهيوني، بعد اعتدائه على المصلين في المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك.

مؤسسة الموانئ الإيرانية: مشكلة ناقلة النفط الإيرانية ستحل قريباً وستواصل عملها حاملة العلم الإيراني الوقت- أعلن مساعد الشؤون البحرية في مؤسسة الموانئ الإيرانية جليل اسلامي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" قريباً.

اليمن بعد خمس سنوات من الغزو.. ما هي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات "أنصار الله" ؟ + خريطة وصور الوقت- دخلت الحرب ضد الشعب اليمني عامها الخامس، وهنا يتبادر هذا السؤال إلى أذهاننا، ما هي المناطق التي تحتلها قوات تحالف العدوان العربي الغربي الصهيوني؟

خلفان مهاجماً هادي: ليس من أجلك شاركنا في الحرب الوقت-شن ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي،هجوما عنيفا ضد الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته عبد ربه منصور هادي، بعد كشف أحمد الميسري، وزير الداخلية اليمني، تفاصيل تنفيذ الإمارات الانقلاب الأخير في مدينة عدن جنوبي البلاد.

ماذا يحدث في اليمن؟ الوقت- في اواخر الأسبوع الماضي، حدث صراع دموي بين الفريقين السياسيين في جنوب اليمن ما ادى إلى سقوط مواقع حكومية، وقد عرضت الصراعات الأخيرة كامل أراضي اليمن للخطر، وتركت خلفها مستقبل التحالف ...

رئيس مجلس الأمة الكويتي: من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين يواجهون إسرائيل وحدهم الوقت- قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، يوم امس الاثنين، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على إسرائيل، بعد اعتدائها على المصلين في المسجد الأقص

الجيش الاسرائيلي: درونات صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة الوقت-كشفت صحيفة يدعوت احرانوت العبرية ان القوات الإسرائيلية قد قالت صباح اليوم الثلاثاء، إن درونات

بالرغم من الدعوات السعودية والاماراتية للتهدئة... الانتقالي يرفض! الوقت- لا يزال الوضع متوترا في مدينة عدن رغم إعلان قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً بدء الانسحاب من بعض المعسكرات والمواقع التي سيطرت عليها في المدينة جنوب اليمن.

العراق يرفض مشاركة "إسرائيل" في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج الوقت-أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، امس الاثنين رفض العراق مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن في الخليج.

جواد ظريف التقى امير قطر: الإرهاب الاقتصادي ضد ايران غير مجدٍ الوقت-التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الاثنين.

الشيخ ابراهيم زكزاكي يغادر نيجيريا لتلقي العلاج الوقت- قالت وكالة الانباء الفرسية مساء يوم انس ان زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي المحتجز منذ 2015 قد غادر برفقة زوجته إلى الهند الإثنين لتلقي العلاج وفق ما قال أنصاره واكد محاميه.

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان إن النقطة الأكثر أهميةً لدی أحزاب المعارضة في السودان وإجماعها هي "لا للنزعة العسكرية" في البلاد، وبالتالي مع تغير ميزان القوى في السودان سيتغير هذا الائتلاف أيضًا.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

اليمن بعد خمس سنوات من الغزو.. ما هي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات "أنصار الله" ؟ + خريطة وصور

الوجود الأمريكي في العراق.. الكشف عن أبرز فضائح التجسس الأمريكية

رئيس البرلمان الكويتي: من المعيب والمشين ترك المقدسيين يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند

محمود واعظي: المفاوضات مع أوروبا باتت أكثر جدية

إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

"التهديد الصاروخي" ضربة أنصار الله القاصمة للتحالف

ناشنال اينترست: الصناعات العسكرية الإيرانية ستحصل قريباً على نظام آلي

استشهاد يمني وإصابة 4 بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة

في عملية هجومية ناجحة.. تطهير 37 موقعاً ومصرع 41 مرتزقاً وجرح العشرات قبالة نجران

بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة على فنزويلا.. مادورو يجمّد المحادثات مع المعارضة

عمليتان هجوميتان على مطار أبها بالسعودية

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

الامام الخامنئي في رسالة الحج: صفقة القرن ومؤامرات الاستكبار مصيرها الفشل والهزيمة

"أبابيل 3" كابوس جديد يؤرّق مضاجع حاملة الطائرات الأمريكية.. الكشف عن إنجاز إيراني جديد في مجال الطائرات المسيرة + صور

بالصور...كيم جونغ اون يرد على التدريبات الامريكية الكورية الجنوبية بتجربة صاروخ جديد

قطر: دور الامارات في اليمن قذر وارهابي!

طبول الحرب تدق وفرص أكراد سوريا أصبحت محدودة.. هل هي بداية النهاية للأكراد في شمال سوريا؟

كشف المستور.. إرهاب الدولة السعودية والجرائم المخفية وراء الكواليس لـ"ابن سلمان"

تأزّم العلاقات التركية السعودية.. ما هي الجذور؟

آملي لاريجاني: سلوكيات الأمريكيين نابعة من العجز واليأس والمأزق في سياستهم الخارجية

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

السعودية تستدعي 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين

استبدال الدبلوماسيين بعناصر استخباراتية.. هل يسعى البيت الأبيض لزيادة نشاطه السرّي في العراق؟

"ما خُفي أعظم".. فضيحة جديدة تؤكد تورّط المنامة في دعم الإرهاب

إيران وقطر تطوران العلاقات التجارية بينهما عبر موانئ بوشهر

ما هو مصير الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحرب القادمة؟

أمين عام جامعة الأمة العربية: توافق تركي - أمريكي لشرعنة النصرة

إعادة انتخاب آية الله جنتي رئيساً لمجلس صيانة الدستور

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار جيزان السعودي ويوقف حركة الملاحة فيه

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

الهجوم على الحشد الشعبي يعكس الوجه القبيح للصهيونية الأمريكية

مكائد الأخ الأكبر.. أنياب "ترامب" السامة تلدغ الثعالب البريطانية

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

روحاني: الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان شكلية وغير عملية

الأربعاء 12 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
روحاني: الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان شكلية وغير عملية
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن جميع الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان هي شكلية وغير عملية لن تساعد أمن المنطقة.

قال الرئيس حسن روحاني اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب الدول المطلّة على الخليج الفارسي مستعدة للحفاظ على أمن المنطقة مثلما قامت بذلك عبر التاريخ.

وأوضح الرئيس الإيراني إن الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي ليس بحاجة إلى قوات اجنبية، قائلاً: إن دول المنطقة يمكنها عبر الوحدة والحوار أن تحافظ على أمنها، ومن دون أدنى شك أن مزاعم وإجراءات أمريكا ليس فيها أي نفع عليهم.

وبيّن روحاني أن دول المنطقة كانت وستبقى جارة وشقيقة على مرّ التاريخ، بينما التفرقة وعدم الوحدة ستخدم الأعداء.

ووصف الرئيس الإيراني طرح المزاعم التي تريد للكيان الصهيوني المشاركة في أمن المنطقة بـ"السخيفة"، قائلاً: إن الرّد على هذه المزاعم واضح، فليحافظ الصهاينة على أمنهم في المكان الذي يتواجدون فيه الآن إذا كان بإمكانهم ذلك!.

وأشار روحاني إلى أن الصهاينة ينشرون الفوضى والقتل والإرهاب أينما تواجدوا، لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني هو المسبب الرئيس للإرهاب والحرب والقتل في هذه المنطقة.

وأكد الرئيس روحاني ضرورة ألّا يقع أحد في فخ هكذا مزاعم وتصريحات نهايتها واضحة للجميع.

ولفت الرئيس الايراني إلى أن إيران ستواصل وتيرة تقليص التعهدات في الاتفاق النووي، قائلاً: إذا لم نصل إلى نتيجة في نهاية المهلة الثانية فإننا سنبدأ بالمرحلة الثالثة بكل تأكيد وسنمنحهم فرصة ستين يوم أيضاً.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

حسن روحاني التحالف الخليج الفارسي أمريكا

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة