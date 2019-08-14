روحاني: الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان شكلية وغير عملية

الوقت- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن جميع الشعارات التي تطلق بشأن التحالف الجديد في الخليج الفارسي وبحر عمان هي شكلية وغير عملية لن تساعد أمن المنطقة.

قال الرئيس حسن روحاني اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب الدول المطلّة على الخليج الفارسي مستعدة للحفاظ على أمن المنطقة مثلما قامت بذلك عبر التاريخ.

وأوضح الرئيس الإيراني إن الأمن والاستقرار في الخليج الفارسي ليس بحاجة إلى قوات اجنبية، قائلاً: إن دول المنطقة يمكنها عبر الوحدة والحوار أن تحافظ على أمنها، ومن دون أدنى شك أن مزاعم وإجراءات أمريكا ليس فيها أي نفع عليهم.

وبيّن روحاني أن دول المنطقة كانت وستبقى جارة وشقيقة على مرّ التاريخ، بينما التفرقة وعدم الوحدة ستخدم الأعداء.

ووصف الرئيس الإيراني طرح المزاعم التي تريد للكيان الصهيوني المشاركة في أمن المنطقة بـ"السخيفة"، قائلاً: إن الرّد على هذه المزاعم واضح، فليحافظ الصهاينة على أمنهم في المكان الذي يتواجدون فيه الآن إذا كان بإمكانهم ذلك!.

وأشار روحاني إلى أن الصهاينة ينشرون الفوضى والقتل والإرهاب أينما تواجدوا، لافتاً إلى أن الكيان الصهيوني هو المسبب الرئيس للإرهاب والحرب والقتل في هذه المنطقة.

وأكد الرئيس روحاني ضرورة ألّا يقع أحد في فخ هكذا مزاعم وتصريحات نهايتها واضحة للجميع.

ولفت الرئيس الايراني إلى أن إيران ستواصل وتيرة تقليص التعهدات في الاتفاق النووي، قائلاً: إذا لم نصل إلى نتيجة في نهاية المهلة الثانية فإننا سنبدأ بالمرحلة الثالثة بكل تأكيد وسنمنحهم فرصة ستين يوم أيضاً.