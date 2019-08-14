قائد الثورة يستقبل المتحدث باسم حركة أنصار الله والوفد المرافق له

الوقت- استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي عصر الثلاثاء وفد حركة أنصار الله في اليمن برئاسة المتحدث باسم الحركة محمد عبدالسلام الذي سلمه رسالة من زعيم الحركة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وأشاد قائد الثورة خلال هذا اللقاء بإيمان وصمود ويقظة والروح الجهادية للشعب اليمني في مواجه عدوان وحشي وواسع، مؤكداً أن: أي شعب مؤمن بالله تعالى وبالوعود الإلهية سيكون النصر حليفه حتماً، ومن هذا المنطلق فإن النصر لاشكّ سيكون حليف الشعب اليمني المظلوم والمجاهد .

كما قدم سماحته التعازي باستشهاد إبراهيم بدرالدين شقيق السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وأكد سماحته أن السعوديين والإماراتيين وحماتهم الذين ارتكبوا جرائم كبيرة في اليمن لن يحققوا يقينا مآربهم، وقال: إنهم يسعون إلى تقسيم اليمن، ويتعين الوقوف بقوة أمام هذه المؤامرة ودعم اليمن الموحد والمتحد بكامل سيادته.

ولفت سماحته إلى مواقف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المناهضة لأميركا والغرب مؤكداً أن: هذه المواقف لا تنبع عن تعصب بل هي تقوم على أساس الحقائق وأداء ساسة أميركا والغرب الذين يرتكبون تحت يافطة النوازع الإنسانية والحضارية والأخلاقية أسوء الجرائم ويتمشدقون دوماً بالحديث عن حقوق الإنسان .

ومن جهته أكد محمد عبدالسلام أن مواقف قائد الثورة الإسلامية في دعم المظلومين في العالم ولاسيما الشعب اليمني هو موقف ديني وعقائدي وقال إن الشعب اليمني يمرّ بظروف صعبة للغاية ويقف بيد خاوية ولكن مفعمة بالإيمان والثبات بوجه عدوان 17 دولة، وتابع: إنني أعدكم بأن الشعب اليمني سيواصل انسجامه وتلاحمه وصموده بوجه العدوان الظالم حتى تحقيق النصر الكامل.