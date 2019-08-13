مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

الوقت- قتل عدد من مرتزقة النظام السعودي وأصيب آخرون خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة حجة الحدودية.

وبيّن مصدر عسكري لموقع المسيرة نت أن وحدات من الجيش واللجان أغارت الليلة الماضية على مواقع المرتزقة شرق حيران وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

من جهتها أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني صاروخاً من نوع زلزال1 استهدف تجمعات المرتزقة قبالة جبل جحفان في جيزان محققا إصابات مباشرة في حين تم إعطاب مدرعة لقوات العدوان بقذائف المدفعية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من جنود العدوان في المنطقة نفسها.

وأمس قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية في حجة ونجران وعسير.