رئيس البرلمان الكويتي: من المعيب والمشين ترك المقدسيين يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند

الوقت- دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على الكيان الصهيوني، بعد اعتدائه على المصلين في المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك.

وفي تصريح صحفي قال الغانم: "إن الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى، صباح عيد الأضحى، تثبت مجدداً سقوط دعوات السلام الزائفة، ومشاريع التسوية الفارغة".

وأكد أن "الكيان المحتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة"، معتبراً أنه "من المعيب والمشين ترك المقدسيين، والفلسطينيين عموماً، يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند".

وأوضح أن "مواجهة هذا الكيان الغاصب قدر وإيمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية فهذا لا يمنع من العمل حثيثاً وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربياً وإسلامياً ودولياً".