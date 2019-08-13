مؤسسة الموانئ الإيرانية: مشكلة ناقلة النفط الإيرانية ستحل قريباً وستواصل عملها حاملة العلم الإيراني

الوقت- أعلن مساعد الشؤون البحرية في مؤسسة الموانئ الإيرانية جليل اسلامي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" قريباً.

أشار جليل اسلامي اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إلى أنه تم تبادل وثائق تسوية قضية ناقلة النفط "غريس1" بين إيران وبريطانيا حيث اعربت بريطانيا عن رغبتها في تسوية هذه القضية.

وأكد أن مشكلة ناقلة النفط الايرانية ستحل قريباً وستواصل عملها حاملة العلم الايراني، قائلاً: عقب توقيف ناقلة النفط البريطانية في الخليج الفارسي حاولت أمريكا وبريطانيا إثارة الأجواء لمنع العبور في مضيق هرمز، حيث فشلت خططهم تلك نظراً لعدم انضمام أي بلد لهم.

وبيّن أن القوات المسلحة الإيرانية توفر الأمن للملاحة في الخليج الفارسي، قائلاً: لا ينبغي لأي بلد أن يشعر بالقلق تجاه عبور سفنه في الخليج الفارسي.