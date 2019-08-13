موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 11 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

اليمن بعد خمس سنوات من الغزو.. ما هي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات "أنصار الله" ؟ + خريطة وصور

اليمن بعد خمس سنوات من الغزو.. ما هي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات "أنصار الله" ؟ + خريطة وصور الوقت- دخلت الحرب ضد الشعب اليمني عامها الخامس، وهنا يتبادر هذا السؤال إلى أذهاننا، ما هي المناطق التي تحتلها قوات تحالف العدوان العربي الغربي الصهيوني؟

ماذا يحدث في اليمن؟ الوقت- في اواخر الأسبوع الماضي، حدث صراع دموي بين الفريقين السياسيين في جنوب اليمن ما ادى إلى سقوط مواقع حكومية، وقد عرضت الصراعات الأخيرة كامل أراضي اليمن للخطر، وتركت خلفها مستقبل التحالف ...

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان إن النقطة الأكثر أهميةً لدی أحزاب المعارضة في السودان وإجماعها هي "لا للنزعة العسكرية" في البلاد، وبالتالي مع تغير ميزان القوى في السودان سيتغير هذا الائتلاف أيضًا.

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟ الفجوة بين الرياض وأبو ظبي حول مستقبل ومصير اليمن ليست خافيةً علی أحد، وعلى الرغم من أن البلدين متفقان على عداءهما لأنصار الله، إلا أن هذا العدو المشترك لم يوحدهما تمامًا في حل جميع خلافاتهما.

منظومة رادار "فلق".. إنجاز جديد لخبراء الصناعات العسكرية الإيرانية.. كيف تم تطوير هذه المنظومة وما هي أبر مميزاتها + صور الوقت- يمكن لنظام رادار "غاما" الكشف عن أي هدف باستخدام مقطع عرضي للرادار يصل طوله إلى نصف متر مربع، مثل صاروخ كروز "توماهوك" الأمريكي على بعد 200 كيلومترات وفي الوقت نفسه، يمكن لهذا النوع من الرادارات اكتشاف الطائرات بمستوى راداري قدره 10٪.

أخبار

إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

الوقت-أعلن مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات والإعلام برويز اسماعيلي إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان إلى وقت آخر.

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني الوقت- قتل عدد من مرتزقة النظام السعودي وأصيب آخرون خلال عمليات للجيش اليمني واللجان الشعبية بمحافظة حجة الحدودية.

رئيس البرلمان الكويتي: من المعيب والمشين ترك المقدسيين يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند الوقت- دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على الكيان الصهيوني، بعد اعتدائه على المصلين في المسجد الأقصى صباح عيد الأضحى المبارك.

مؤسسة الموانئ الإيرانية: مشكلة ناقلة النفط الإيرانية ستحل قريباً وستواصل عملها حاملة العلم الإيراني الوقت- أعلن مساعد الشؤون البحرية في مؤسسة الموانئ الإيرانية جليل اسلامي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية "غريس1" قريباً.

اليمن بعد خمس سنوات من الغزو.. ما هي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات "أنصار الله" ؟ + خريطة وصور الوقت- دخلت الحرب ضد الشعب اليمني عامها الخامس، وهنا يتبادر هذا السؤال إلى أذهاننا، ما هي المناطق التي تحتلها قوات تحالف العدوان العربي الغربي الصهيوني؟

خلفان مهاجماً هادي: ليس من أجلك شاركنا في الحرب الوقت-شن ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي،هجوما عنيفا ضد الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته عبد ربه منصور هادي، بعد كشف أحمد الميسري، وزير الداخلية اليمني، تفاصيل تنفيذ الإمارات الانقلاب الأخير في مدينة عدن جنوبي البلاد.

ماذا يحدث في اليمن؟ الوقت- في اواخر الأسبوع الماضي، حدث صراع دموي بين الفريقين السياسيين في جنوب اليمن ما ادى إلى سقوط مواقع حكومية، وقد عرضت الصراعات الأخيرة كامل أراضي اليمن للخطر، وتركت خلفها مستقبل التحالف ...

رئيس مجلس الأمة الكويتي: من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين يواجهون إسرائيل وحدهم الوقت- قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، يوم امس الاثنين، إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على إسرائيل، بعد اعتدائها على المصلين في المسجد الأقص

الجيش الاسرائيلي: درونات صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة الوقت-كشفت صحيفة يدعوت احرانوت العبرية ان القوات الإسرائيلية قد قالت صباح اليوم الثلاثاء، إن درونات

بالرغم من الدعوات السعودية والاماراتية للتهدئة... الانتقالي يرفض! الوقت- لا يزال الوضع متوترا في مدينة عدن رغم إعلان قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً بدء الانسحاب من بعض المعسكرات والمواقع التي سيطرت عليها في المدينة جنوب اليمن.

العراق يرفض مشاركة "إسرائيل" في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج الوقت-أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، امس الاثنين رفض العراق مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن في الخليج.

جواد ظريف التقى امير قطر: الإرهاب الاقتصادي ضد ايران غير مجدٍ الوقت-التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم الاثنين.

الشيخ ابراهيم زكزاكي يغادر نيجيريا لتلقي العلاج الوقت- قالت وكالة الانباء الفرسية مساء يوم انس ان زعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي المحتجز منذ 2015 قد غادر برفقة زوجته إلى الهند الإثنين لتلقي العلاج وفق ما قال أنصاره واكد محاميه.

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان إن النقطة الأكثر أهميةً لدی أحزاب المعارضة في السودان وإجماعها هي "لا للنزعة العسكرية" في البلاد، وبالتالي مع تغير ميزان القوى في السودان سيتغير هذا الائتلاف أيضًا.

العميد يحيى سريع: قريباً جداً سيعلن اليمن عن تطوير دفاعاته الجوية الوقت- أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، امس الأحد، أنه في القريب العاجل سيتم الحديث عن قوات الدفاع الجوي والعمليات التطويرية المستمرة للدفاع الجوي بما يجعله قادرا وبمستويات أفضل على تنفيذ المهام العملياتية في مختلف المناطق.

الجيش السوري يستعيد السيطرة على تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط في ريف إدلب الجنوبي الوقت- أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على بلدتين وتل في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفّذ طيراناً دائرياً فوق معظم المناطق اللبنانية.

مقتل وإصابة عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي في جيزان الوقت- قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته وتم تدمير آلية لهم بقصف مدفعي للجيش اليمني قبالة جيزان اليوم.

ظريف: علاقات إيران وقطر متنامية في جميع المجالات ومنها السياسية والاقتصادية الوقت- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن دول المنطقة مسؤولة عن توفير أمن الخليج الفارسي وليس القوات الأجنبية.

موسوي لواشنطن: لا تنتظروا اتصالاً من إيران! الوقت- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى قائد الثورة آية الله علي خامنئي مستمرة.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

خلفان مهاجماً هادي: ليس من أجلك شاركنا في الحرب

الشيخ ابراهيم زكزاكي يغادر نيجيريا لتلقي العلاج

رئيس مجلس الأمة الكويتي: من المعيب والمشين ترك المقدسيين والفلسطينيين يواجهون إسرائيل وحدهم

منظومة رادار "فلق".. إنجاز جديد لخبراء الصناعات العسكرية الإيرانية.. كيف تم تطوير هذه المنظومة وما هي أبر مميزاتها + صور

العراق يرفض مشاركة "إسرائيل" في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج

جواد ظريف التقى امير قطر: الإرهاب الاقتصادي ضد ايران غير مجدٍ

المخاوف والآمال لدی معارضي وثيقة الإعلان الدستوري في السودان

مؤسسة الموانئ الإيرانية: مشكلة ناقلة النفط الإيرانية ستحل قريباً وستواصل عملها حاملة العلم الإيراني

الجيش الاسرائيلي: درونات صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة

ماذا يحدث في اليمن؟

إرجاء اجتماع القمة الثلاثية بين إيران وروسيا وآذربيجان

رئيس البرلمان الكويتي: من المعيب والمشين ترك المقدسيين يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند

العميد يحيى سريع: قريباً جداً سيعلن اليمن عن تطوير دفاعاته الجوية

بالرغم من الدعوات السعودية والاماراتية للتهدئة... الانتقالي يرفض!

مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي في عمليات للجيش اليمني

الجيش السوري يبدأ عملياته العسكرية لتحرير إدلب

استشهاد يمني وإصابة 4 بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة

إنجاز إيراني جديد في مجال القنابل الموجّهة بالأقمار الصناعية.. كيف تعمل هذه القنابل وما هي أبرز مميزاتها ؟ + صور

السعودية تضطهد الأقليات الشيعية بذرائع سياسية

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

السعودية والإمارات تغيران بوصلتهما نحو إيران.. هل سترجع العلاقات بينهم كسابق عهدها؟

الرياضيون العرب ورفض التطبيع الرياضي..هل يركعون في نهاية المطاف للمساومات الإسرائيلية؟

القناة الإسرائيلية 12: نتنياهو يكذب ... وهناك حرب عقول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد عملية غوش عتصيون!

طبول الحرب تدق وفرص أكراد سوريا أصبحت محدودة.. هل هي بداية النهاية للأكراد في شمال سوريا؟

آملي لاريجاني: سلوكيات الأمريكيين نابعة من العجز واليأس والمأزق في سياستهم الخارجية

موسوي لواشنطن: لا تنتظروا اتصالاً من إيران!

بالصور ...الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع وسط دمشق

"التهديد الصاروخي" ضربة أنصار الله القاصمة للتحالف

السلطات الأفغانية: سقوط عشرات الضحايا بتفجير انتحاري استهدف مركز شرطة في كابل

محادثات السلام الأفغانية وانعكاساتها الكبيرة علی قضية كشمير

ما هو مصير الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحرب القادمة؟

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

استبدال الدبلوماسيين بعناصر استخباراتية.. هل يسعى البيت الأبيض لزيادة نشاطه السرّي في العراق؟

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية

زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أبوظبي.. ما ظهر وما خفي

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

أمين عام جامعة الأمة العربية: توافق تركي - أمريكي لشرعنة النصرة

"نتنياهو" وحلم طائرات "إف 35"؛ هل يتمكن من شنّ هجمات عسكرية ضد إيران ؟

إعادة انتخاب آية الله جنتي رئيساً لمجلس صيانة الدستور

تطهير المناطق الملوثة في قلب العراق... هل عاد الأمن والأمان فعلاً إلى قرى بغداد ومحافظات صلاح الدين والأنبار + خريطة ميدانية

سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار جيزان السعودي ويوقف حركة الملاحة فيه

مظلة الدعم الأمريكية لجبهة النصرة الإرهابية.. الأهداف والغايات

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟

السعودية تستدعي 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين

ما هي أبعاد زيارة حماس إلى موسكو؟

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

اليمن بعد خمس سنوات من الغزو.. ما هي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات "أنصار الله" ؟ + خريطة وصور

الثلاثاء 11 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
اليمن بعد خمس سنوات من الغزو.. ما هي المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات "أنصار الله" ؟ + خريطة وصور

مواضيع ذات صلة

بعد وأد فتنة صنعاء،"انصار الله" تحقق انتصارات عظيمة في مناطق الساحل الغربي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- قام قادة البيت الأبيض وعدد من الدول الأوروبية (إنجلترا، فرنسا ، ألمانيا ، إلخ)، والصهاينة وبعض الأنظمة العربية الرجعية في المنطقة، بما في ذلك السعودية والإمارات، بتشكيل تحالف عربي غربي صهيوني في عام 2015 وذلك من أجل شنّ حرب عبثية ووحشية ضد أبناء الشعب اليمني وعلى الرغم من أن الحلفاء الغربيين في هذا التحالف الهمجي قد باعوا خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من الأسلحة وصل قيمتها لعدة مليارات من الدولارات للسعودية والإمارات وتمكنوا من تحقيق أرباح كبيرة، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو ما الذي حققه ذلك التحالف العربي الغربي الصهيوني في ميدان المعركة؟

عندما بدأت قوات تحالف العدوان حربها الغاشمة على أبناء الشعب اليمني في الـ26 من مارس 2015 وعدت حلفاءها بإنهاء الحرب في غضون 3 أسابيع.

وتصوّر ساسة ذلك العدوان بأن اليمن لقمة سهلة يمكنهم التهامها وأن الأمر يتعلق بجولات مكوكية لطياريهم فوق الأرض اليمنية يتم من خلالها ضرب الأهداف الاستراتيجية للمقاومة وإجبارها على الاستسلام. 

لكن الحرب لم تدم 3 أسابيع كما كان مخططاً لها، وظهر جلياً لساسة تحالف العدوان بأنهم دخلوا مستنقعاً قد لا يخرجون منه كما دخلوه وذلك لأن في اليمن رجال أحرار توّاقون للحرية يريدون أن تكون اليمن يمنهم والأرض أرضهم والسماء سماؤهم.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن قوات الرئيس السابق "علي عبد الله صالح"، قامت في منتصف عام 2017 بالكشف عن الكثير من المعلومات، وقامت بخلق الكثير من الفوضى وترك مواقعهم العسكرية وتسليمها والانضمام إلى تحالف العدوان وهذا الأمر جعل الوضع الميداني صعباً إلى حدّ ما بالنسبة لأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، وأدّى إلى سقوط العديد من المناطق في أيدي قوات تحالف العدوان العربي الغربي الصهيوني.

لقد كان لخيانة قوات "علي عبد الله صالح"، تأثير كبير على ساحة المعركة، ولا سيما في الساحل الجنوبي الغربي لليمن، حيث تمكّنت قوات تحالف العدوان من التقدّم على طول ساحل محافظتي تعز والحديدة. 

ونجحت قوات تحالف العدوان أيضاً في السيطرة على الكثير من المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية وأجزاء من محافظة تعز الغربية، ما أدّى إلى زيادة المساحة المحتلة من حوالي 35 ٪  لتصل إلى حوالي 55 ٪. 

ولقد تمكّنت قوات تحالف العدوان خلال العام الماضي من السيطرة على طريق "الوازعية" الاستراتيجي، وقاعدة خالد العسكرية، ومناطق "الربيت، ووعرة، والمشيج، والخريب، ودار ناجي و..." وأجزاء أخرى من مدينة تعز.

وعلى الرغم من وصول قوات تحالف العدوان إلى مداخل مدينة الحديدة ومطارها، إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكّنوا من استرجاع تلك المناطق بعد اشتباكات عنيفة وقوية وتمكنوا من إعادة الوضع إلى ما كان عليه. 

وحول هذا السياق، كشفت العديد من المصادر الميدانية بأن تحالف العدوان العربي الغربي الصهيوني، بذل الكثير من الجهود للسيطرة على مدينة الحديدة ومطارها وذلك من أجل قطع تواصل القوات اليمنية بالعالم الخارجي، لكن ذلك التحالف فشل في نهاية المطاف؛ وفي الوقت الحالي، يحتل فقط حوالي 30 ٪ من محافظة الحديدة.

ومن ناحية أخرى، حاولت قوات تحالف العدوان العام الماضي اغتنام الفرصة للاستيلاء الكامل على محافظة لحج جنوب اليمن، لكنها فشلت في تحقيق هذا الهدف، وفي وقتنا الحالي يسيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية على حوالي 90 ٪ من مناطق هذه المحافظة. 

يذكر أن قوات تحالف العدوان تمكّنت خلال العام الماضي من احتلال أجزاء صغيرة فقط من شمال محافظة لحج الشمالية، بما في ذلك مناطق "طور الباحة وكرش والحويمي"، ويذكر أيضاً أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية، قاموا بشنّ الكثير من الهجمات العنيفة على قوات تحالف العدوان لمنعهم من التقدم في مناطق مهمة مثل "المسيمير والقبيطة والحصن و ... ".

وفي السياق ذاته، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن قوات تحالف العدوان احتلت أيضاً خلال العام الماضي أجزاء صغيرة من محافظة البيضاء في وسط اليمن، لكن في الأشهر الأخيرة، نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في استرجاع كل المناطق والسيطرة على زمام الأمور في هذه في المحافظة، وفي وقتنا الحالي يسيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية على أكثر من 80 ٪ من مساحة محافظة البيضاء تشمل المناطق الجنوبية والوسطى والغربية والشمالية والشرقية، بما في ذلك "مدينة البيضاء، ورداع، والملاحم، وواسط، وقزن عطا، وخيران، والعقلة، وناطع، والحمرة، والسوادية وذي ناعم وميكراس و ... » وعلى الرغم من خيانة قوات "علي عبد الله صالح"، إلا أن تحالف العدوان العربي الغربي الصهيوني في محافظة الضالع فشل أيضاً في تحقيق النصر الميداني وفقد أكثر من 2000 كيلومتر مربع من الأراضي التي كان يسيطر عليها، وأصبحت تلك المناطق تحت سيطرة أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية. 

يذكر أن وصول قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية إلى أبواب مدينة "قعطبة" الاستراتيجية، يعدّ أحد أكثر الانتصارات البارزة التي حققتها هذه القوات اليمنية في محافظة الضالع، وقد أثار هذا الانتصار قلقاً عميقاً لدى قيادة قوات تحالف العدوان.

وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر الميدانية بأن قوات تحالف العدوان نجحت خلال الأشهر القليلة الماضية في شنّ هجمات واسعة النطاق على مناطق مختلفة في محافظة صعدة، وتمكّنوا من احتلال حوالي 30 ٪ من منطقة "كتاف والبقع" وأجزاء من منطقة "باقم" الواقعة في الشمال الشرقي لمحافظة صعدة اليمنية والتي تعدّ المعقل الرئيس لقوات "أنصار الله" اليمنية والقريبة من محافظات نجران وجازان وعسير في السعودية، وفي وقتنا الحالي يسيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية على أكثر من 85   ٪ من هذه المحافظة الشمالية. 

وفي محافظة حجة شمال غرب اليمن، احتلت قوات تحالف العدوان خلال العام الماضي أجزاء صغيرة فقط من مناطق "حرض وحيران وميدي"، وهو ما يمثل 10 ٪ فقط من إجمالي مساحة هذه المحافظة.

وفي نهاية هذا المقال يمكن القول هنا، بأنه خلال العام الماضي لم يحدث أي تغيير مهم في الساحة الميدانية للمحافظات اليمنية، ويمكن القول هنا بأن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية تمكنوا خلال تلك الفترة من صدّ جميع الهجمات التي شنّتها قوات تحالف العدوان العربي الغربي الصهيوني.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تحالف عدوان عربي غربي صهيوني انصار الله يمنية نصر

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة