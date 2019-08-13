خلفان مهاجماً هادي: ليس من أجلك شاركنا في الحرب

الوقت-شن ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي، هجوما عنيفا ضد الرئيس اليمني المنتهية صلاحياته عبد ربه منصور هادي، بعد كشف أحمد الميسري، وزير الداخلية اليمني، تفاصيل تنفيذ الإمارات الانقلاب الأخير في مدينة عدن جنوبي البلاد.

واعلن خلفان صباح امس في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر": إن "مشاركة الإمارات في الحرب ليست من أجل الشرعية، ولكن من أجل السعودية، وهذا ما أعرفه".

وأضاف في هذا الصدد: "حكومة هادي تريد من الإمارات أن يسكتوا القادة الجنوبيين عن مطالباتهم، وإذا ماسكتوهم فالإمارات خائنة.. يا أخي سكتهم أنت، عجيب هذا المنطق".

وفرضت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، أمس السبت، سيطرتها على قصر المعاشيق، مقر الحكومة، في انقلاب على الشرعية اليمنية.

وجاءت هذه السيطرة بعد مغادرة مسؤولين حكوميين وقادة عسكريين موالين للحكومة اليمنية، على متن عربات مدرعة سعودية، وفق ما أكد وزير الداخلية اليمني يوم السبت الماضي.

وكانت المعارك اندلعت في عدن مع دعوة المجلس الانتقالي، الأربعاء الماضي، أنصاره وقواته إلى النفير العام واقتحام قصر معاشيق، حيث مقر الحكومة.

وحث نائب رئيس المجلس قائد قوات "الحزام الأمني"، هاني بن بريك، على إسقاط الحكومة، متهماً قواتها بالإرهاب.

واتهمت وزارة الخارجية اليمنية، السبت الماضي، المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ انقلاب على الحكومة الشرعية في عدن.