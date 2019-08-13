الجيش الاسرائيلي: درونات صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة

الوقت-كشفت صحيفة يدعوت احرانوت العبرية ان القوات الإسرائيلية قد قالت صباح اليوم الثلاثاء، إن درونات صغيرة اخترقت المنطقة الحدودية في جنوب قطاع غزة.

وقال الصحيفة، إن اثنين من الدرونات عادتا إلى غزة فورا بعد أن اخترقتا الحدود دون تشكيل أي خطر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في شهر يوليو إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من غزة، وطلب الجيش من سكان مستوطنات غلاف غزة، حينها، أن يكونوا في حالة تأهب إثر اكتشاف هذه الطائرة.

جدير بالذكر أن صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، ذكرت في شهر يناير 2019، أن طائرات مجهولة الهوية بلا طيار، استطاعت تصوير أحد المواقع السرية والحساسة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الذي عجز عن صدها.

وقالت الصحيفة، حينها، إن جنودا إسرائيليين أبلغوا عن قيام "طوافات دخيلة" بتصوير الموقع وأنها نجحت في مغادرة المكان، دون اعتراضها، مشيرة إلى أن الجيش لم يعلم بعد لمن تتبع هذه الطائرات، وليس لديه علم عن مكان انطلاقها، أو هدف تصويرها للموقع العسكري.