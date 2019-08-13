العراق يرفض مشاركة إسرائيل في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال لقائه نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، إنّ أمن الخليج مسؤولية دول المنطقة. وأشار إلى أنّ التحالفات العسكرية فشلت سابقاً وأنّ القوات الأجنبية تمهّد لأسباب انعدام الأمن في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال في 3 تموز/ يوليو إن "إسرائيل تستعد لتدخل عسكريمحتمل في حال حدوث أي تصعيد في منطقة الخليج".

ورأى كاتس على هامش مؤتمر هرتسيليا أن "إيران قد تسيء تقدير الأمور ما يؤدي إلى حدوث مواجهة"، على حد تعبيره. وشدد أنه "يجب الاستعداد لهذا ومواصلة إسرائيل تعزيز قوتها العسكرية تحسّباً لوضع يتعين عليها فيه التعامل مع سيناريوهات التصعيد"، بحسب قوله.

كاتس كان قد ناقش في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات في 1 تموز/ يوليو الجاري "تهديدات إيران النووية"، وذلك على هامش مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة. كما ناقش الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين، و"الحاجة إلى التعامل مع تهديدات إيران النووية، المتمثل بتطوير الصواريخ، ودعم الإرهاب الإقليمي، وعنف إيران ضد المصالح الإقليمية".