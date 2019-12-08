العميد يحيى سريع: قريباً جداً سيعلن اليمن عن تطوير دفاعاته الجوية

الوقت- أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، امس الأحد، أنه في القريب العاجل سيتم الحديث عن قوات الدفاع الجوي والعمليات التطويرية المستمرة للدفاع الجوي بما يجعله قادرا وبمستويات أفضل على تنفيذ المهام العملياتية في مختلف المناطق.

وبيّن العميد سريع أن القوات المسلحة وهي بصدد الكشف عن جديدها في الدفاع الجوي خاضت وتخوض تجربة تاريخية لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لليمن.

وأشار إلى أن القدرات العسكرية الدفاعية لليمن ستكون محل فخر واعتزاز كل أبناء الشعب اليمني الصامد ومحل تقدير الأجيال القادمة.