الجيش السوري يستعيد السيطرة على تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط في ريف إدلب الجنوبي

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الإثنين 10 ذی‌الحجه 1440

إخترنا لكم

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟ الفجوة بين الرياض وأبو ظبي حول مستقبل ومصير اليمن ليست خافيةً علی أحد، وعلى الرغم من أن البلدين متفقان على عداءهما لأنصار الله، إلا أن هذا العدو المشترك لم يوحدهما تمامًا في حل جميع خلافاتهما.

التايمز البريطانية: أمريكا يتم تدميرها من الداخل الوقت- قالت صحيفة التايمز البريطانية في مقال لها أن أمريكا تدمّر من الداخل، وفقاً لتقرير أعدّه المدعي العام الأمريكي السابق ديفيد هيكتون، فإن الزعماء الأمريكيين فشلوا في التصدي للإرهاب القومي الأبيض، حيث أعلنت مؤسسة الأمن والسياسة وقانون الإنترنت في جامعة بيتسبرغ أن: "حماية تفوّق البيض تشكّل تهديداً أكبر الآن من الإرهاب الدولي، نحن نتعرّض للتدمير من الداخل".

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات الوقت- قام تنظيم داعش الارهابي خلال السنوات الماضية بعرض الايزيديات العراقيات المختطفات لديه، لاسيما الجميلات، للبيع في أسواق النخاسة في داخل الأراضي العراقية والسورية، بأسعار مرتفعة بالدولار للسعوديين والإماراتيين.

"التهديد الصاروخي" ضربة أنصار الله القاصمة للتحالف إن إجراءات أنصار الله قد دفعت قادة الإمارات إلى فهم حقيقي لظروف الحرب وإدراك أنهم لن يحققوا النصر العسكري، ويجب عليهم الامتناع عن الولوج في هذا المستنقع قبل أن تدمر الصواريخ اليمنية اقتصادهم الزجاجي.

لماذا تريد تركيا شنّ عملية عسكرية شرق الفرات؟ الوقت- تُحضر تركيا نفسها مجددا لشن حملة عسكرية على شرق الفرات على غرار حملاتها السابقة والتي بدأتها قبل عامين تقريبا تحت مسمى "درع الفرات" ودامت 8 أشهر، وكانت الغاية منها تطهير المنطقة من تنظيم ....

أخبار

العميد يحيى سريع: قريباً جداً سيعلن اليمن عن تطوير دفاعاته الجوية

العميد يحيى سريع: قريباً جداً سيعلن اليمن عن تطوير دفاعاته الجوية

الوقت- أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، امس الأحد، أنه في القريب العاجل سيتم الحديث عن قوات الدفاع الجوي والعمليات التطويرية المستمرة للدفاع الجوي بما يجعله قادرا وبمستويات أفضل على تنفيذ المهام العملياتية في مختلف المناطق.

الجيش السوري يستعيد السيطرة على تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط في ريف إدلب الجنوبي الوقت- أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على بلدتين وتل في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته.

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفّذ طيراناً دائرياً فوق معظم المناطق اللبنانية.

مقتل وإصابة عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي في جيزان الوقت- قتل وأصيب عدد من جنود النظام السعودي ومرتزقته وتم تدمير آلية لهم بقصف مدفعي للجيش اليمني قبالة جيزان اليوم.

ظريف: علاقات إيران وقطر متنامية في جميع المجالات ومنها السياسية والاقتصادية الوقت- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن دول المنطقة مسؤولة عن توفير أمن الخليج الفارسي وليس القوات الأجنبية.

موسوي لواشنطن: لا تنتظروا اتصالاً من إيران! الوقت- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى قائد الثورة آية الله علي خامنئي مستمرة.

القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف قضاء خانقين خلال عيد الأضحى الوقت- أحبطت القوات العراقية مخططاً إرهابياً لاستهداف قضاء خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق بهجمات خلال عيد الأضحى.

في زيارة رسمية.. روحاني يتوجّه إلى روسيا نهاية الأسبوع الحالي الوقت- يجري الرئيس الإيراني حسن روحاني، نهاية الاسبوع الحالي، زيارة رسمية إلى روسيا تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

رئيس الوزراء العراقي: سنعدم أجانب "داعش" في العراق الوقت-أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، خلال مقابلة له مع قناة عراقية محلية أنّ بلاده لم تعطِ وعداً لأية دولة بتخفيض

قطر: دور الامارات في اليمن قذر وارهابي! الوقت- أعلن أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، في تغريدة له على حسابه في تويتر إن "دور الإمارات في اليمن قذر وارهابي" ومشابه لما حدث في مصر وليبيا.

بالصور...كيم جونغ اون يرد على التدريبات الامريكية الكورية الجنوبية بتجربة صاروخ جديد الوقت-قالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية، صباح اليوم الأحد، أن زعيمها، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار عملية إطلاق "سلاح جديد"، في إشارة إلى المقذوفين الاثنين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق.

بالصور ...الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع وسط دمشق الوقت- أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الأفرم بالعاصمة السورية دمشق.

تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيئول... وبيونغ يانغ تحتج! الوقت-أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأحد، عن بدء تدريباتهما العسكرية المشتركة على نطاق واسع، والتي ستستمر لمدة عشرة أيام.

أكثر من 100 ألف فلسطيني أدوا صلاة العيد في رحاب المسجد الاقصى الوقت- قالت القناة الـ 13 العبرية ، صباح اليوم الأحد بأن الآلاف من المستوطنين بدأوا بالتوافد إلى ساحة حائط البراق لأداء طقوس دينية يهودية، في ذكرى ما يسمى بـ "خراب الهيكل" المزعوم.

تحت ضغط سعودي، قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تبدأ بالانسحاب من عدن الوقت- قالت مصادر يمنية عدنية صباح اليوم الأحد بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

قوات تابعة للإمارات تسيطر على كل معسكرات هادي بعدن الوقت- سيطرت القوات التابعة للإمارات على كل معسكرات قوات رئيس الحكومة المستقيلة عبد ربه منصور هادي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

الجيش اليمني يقضي على عدد من مرتزقة العدوان السعودي بالجوف الوقت- تمكّنت وحدات القناصة التابعة للجيش اليمنى واللجان الشعبية من قنص عدد من مرتزقة قوات العدوان السعودى في محافظة الجوف.

بارجة بريطانية "تهرب" من الخليج الفارسي.. ما القصة؟ الوقت- انتشر في الساعات القليلة الماضية على وكالات أنباء إيرانية غير رسمية وصفحات إخبارية على وسائل التواصل فيديو يظهر "فرار بارجة بريطانية من قوارب الحرس الثوري الإيراني".

الامام الخامنئي في رسالة الحج: صفقة القرن ومؤامرات الاستكبار مصيرها الفشل والهزيمة الوقت-وجه الامام السيد علي الخامنئي رسالة لحجاج بيت الله الحرام اكد فيها ان فلسطين اليوم من أهم قضايا العالم الاسلامي، وهي في مقدمة كل القضايا السياسية المتعلقة بالمسلمين من أي مذهب او عرق او لغة كانوا. واستعرض الامام الخامنئي الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني مشيدا بصموده وعدم رضوخه للهزيمة وهو متواجد اليوم في الساحة باندفاع وشجاعة أکثر مما کان عليه بالأمس إلا أن تحقيق النتيجة بحاجة إلى دعم کل المسلمين.

مليونا حاج يصعدون إلى عرفات الوقت- منذ فجر اليوم بدأ نحو مليوني حاج، أداء ركن الحج الأعظم بالوقوف على

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

الخلافات بين الرياض وأبو ظبي.. هل حرب عدن حقيقية أم شکلية؟

الجيش السوري يستعيد السيطرة على تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط في ريف إدلب الجنوبي

مقتل وإصابة عدد من جنود ومرتزقة النظام السعودي في جيزان

العميد يحيى سريع: قريباً جداً سيعلن اليمن عن تطوير دفاعاته الجوية

ظريف: علاقات إيران وقطر متنامية في جميع المجالات ومنها السياسية والاقتصادية

فضائح أخلاقية للسعودية والإمارات.. التسابق على شراء السبايا الايزيديات

الموافقة علی الإفراج المؤقت عن الشيخ الزكزكي وفشل الضغوط على الشيعة النيجيريين

استشهاد يمني وإصابة 4 بقصف لقوى العدوان السعودي على الحديدة

إنجاز إيراني جديد في مجال القنابل الموجّهة بالأقمار الصناعية.. كيف تعمل هذه القنابل وما هي أبرز مميزاتها ؟ + صور

طهران مستعدة لتطوير التعاون الطبي والصحي مع بيروت

لاريجاني: هناك العديد من القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة يمكن أن تكون أهدافاً محتملة

واشنطن تدخل 200 شاحنة وعربة عسكرية إلى مدينة القامشلي دعما لميليشيا “قسد” الانفصالية

"التهديد الصاروخي" ضربة أنصار الله القاصمة للتحالف

الجيش السوري يستأنف عملياته في منطقة خفض التصعيد في إدلب

آملي لاريجاني: سلوكيات الأمريكيين نابعة من العجز واليأس والمأزق في سياستهم الخارجية

"أبابيل 3" كابوس جديد يؤرّق مضاجع حاملة الطائرات الأمريكية.. الكشف عن إنجاز إيراني جديد في مجال الطائرات المسيرة + صور

كشف المستور.. إرهاب الدولة السعودية والجرائم المخفية وراء الكواليس لـ"ابن سلمان"

فضيحة من العيار الثقيل.. الكشف عن خطة سعودية للإطاحة بحكومة أردوغان

هل سيسمح الصهاينة لـ"ابن سلمان" و"ابن زايد" بالخروج من المجموعة "ب" ؟

الصين تحذّر أمريكا من نشر صواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

مكائد الأخ الأكبر.. أنياب "ترامب" السامة تلدغ الثعالب البريطانية

العقوبات على "حزب الله".. إلى أي مدى وصل الانحطاط الأمريكي؟

خفايا عودة الغنوشي إلى الواجهة السياسية

اصطدام بين مجلس النواب الأمريكي وترامب

المؤامرة السعودية الإسرائيلية ضد الحركة الشيعية النيجيرية

أمين عام جامعة الأمة العربية: توافق تركي - أمريكي لشرعنة النصرة

عندما تسلّم الجبهة الداخلية بقاعدة "الآتي أعظم"!

عودة القوات الأمريكية إلى السعودية.. الأهداف والدوافع

"نتنياهو" وحلم طائرات "إف 35"؛ هل يتمكن من شنّ هجمات عسكرية ضد إيران ؟

ما هو مصير الجبهة الداخلية الإسرائيلية في الحرب القادمة؟

الداخلية الكويتية تنشر صور عناصر "الخلية" التي تم ضبطها

"ابن سلمان" يظل وحيداً في اليمن بعد رحيل الإمارات.. هل ستجبره الهزائم المتتالية على التفاوض؟

"بن علوي" في إيران حاملاً رسالة الانفراج

مظلة الدعم الأمريكية لجبهة النصرة الإرهابية.. الأهداف والغايات

صفقة القرن: قنبلة موقوتة سترتدّ على أصحابها

ملفات

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

الجيش السوري يستعيد السيطرة على تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط في ريف إدلب الجنوبي

الإثنين 10 ذی‌الحجه 1440
 
 
 
 
 
الجيش السوري يستعيد السيطرة على تل سكيك وبلدتي سكيك والهبيط في ريف إدلب الجنوبي
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أحكمت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على بلدتين وتل في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته.

قال مصدر عسكري لوكالة "سانا": إن إحكام السيطرة جاء بعد معارك عنيفة وجّهت فيها ضربات قاصمة للتنظيمات الإرهابية المسلحة التي كانت متمركزة هناك.

وأشار مراسل سانا في حماة إلى أن وحدات من الجيش نفذت تمهيداً بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد تحصينات ومقرات الإرهابيين في محيط بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي المتاخم للحدود الإدارية لريف حماة الشمالي قبل أن تخوض اشتباكات عنيفة استمرت ساعات عدة مع المجموعات الإرهابية التي تضم في صفوفها الآلاف من المرتزقة الأجانب انتهت بالقضاء على آخر فلولها في البلدة بعد تكبيدها خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في حين فر الباقون باتجاه مناطق انتشارهم في عمق منطقة خفض التصعيد ولا سيما باتجاه مدينة خان شيخون.

ويقول أحد القادة الميدانيين لمراسل سانا إن وحدات الجيش اتبعت خلال عملياتها الأخيرة أسلوب التقدم من محاور عدة في وقت متزامن مع عنصر المفاجأة قبل الدخول باشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية التي كانت تنهار خلال ساعات أمام ضربات الجيش المركزة والفرار باتجاه الشمال إلى عمق مناطق انتشارها تاركة وراءها جثث إرهابييها وحطام آلياتها وكميات كبيرة من الذخائر إضافة إلى شبكات معقدة من الأنفاق التي كان الإرهابيون قد حفروها بأدوات وآليات حفر حديثة بعضها أمريكي الصنع وصلتهم عبر الأراضي التركية وبإشراف نظام أردوغان الإخواني.

وكشفت مصادر محلية وإعلامية في الثاني والعشرين من الشهر الماضي أن إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في إدلب وريف حماة الشمالي تسلموا معدات حديثة أمريكية الصنع خاصة بحفر الأنفاق والخنادق وصلتهم عبر الأراضي التركية مع عدد من المهندسين الاختصاصيين من جنسيات عربية.

واستعادت وحدات الجيش خلال الأيام القليلة الماضية السيطرة على قرى وبلدات تل ملح والجبين وحصرايا والأربعين والزكاة والصخر وتل الصخر وصوامع الجيسات في ريف حماة بعد معارك ضارية دكت خلالها تجمعات الإرهابيين ومعاقلهم وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وتتابع وحدات الجيش عملياتها ضد المجموعات الإرهابية التي تنتشر بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي والتي تتلقى دعما غير محدود بالسلاح المتطور والطيران المسير والعربات المدرعة من قبل نظام أردوغان الإخواني وأنظمة خليجية وغربية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

الجيش السوري حماة إدلب اشتباكات عنيفة تنظيمات إرهابية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
شهر رمضان في موريتانيا، صبغة روحانية تلون القارة السوداء!
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين

غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء
القوى السياسية ترحب بتكليف عادل عبد المهدي برئاسة الوزراء
ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة