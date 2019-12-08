طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

الوقت- جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفّذ طيراناً دائرياً فوق معظم المناطق اللبنانية.

وفي بيان أصدرته اليوم أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني أن ثلاث طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق رياق وبعلبك في البقاع وفوق مناطق بيروت وضواحيها وبعبدا وعاليه ومناطق البقاع الغربي والجنوب وغادرت جميعها الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة.

وكانت قيادة الجيش اللبناني أعلنت أمس في بيان عن خرق أربع طائرات حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية.