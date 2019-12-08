ظريف: علاقات إيران وقطر متنامية في جميع المجالات ومنها السياسية والاقتصادية

الوقت- اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن دول المنطقة مسؤولة عن توفير أمن الخليج الفارسي وليس القوات الأجنبية.

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الدوحة، نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، حيث وصف، خلال هذا اللقاء، علاقات إيران وقطر في جميع المجالات ومنها السياسية والاقتصادية بالمتنامية، معتبراً التشاورات المستمرة بين البلدين خاصة حول تطورات المنطقة ضرورة اقليمية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن دول المنطقة هي مسؤولة عن توفير أمن الخليج الفارسي وليس القوات الأجنبية، مؤكداً مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وتابع: إن التحالفات العسكرية هزمت مسبقاً وإن القوات الأجنبية تتسبّب بزعزعة استقرار المنطقة.

من جهته أعرب وزير الخارجية القطري عن ارتياحه للعلاقات الخاصة بين إيران وقطر، مؤكداً على دور البلدين في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة والتعاون المشترك بغية تعزيز الحوار لتسوية مشكلات المنطقة.