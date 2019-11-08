موسوي لواشنطن: لا تنتظروا اتصالاً من إيران!

الوقت- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أنها غير مهتمة بدعوات التفاوض الأمريكية، ما دامت العقوبات على اقتصاد البلاد وعلى قائد الثورة آية الله علي خامنئي مستمرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "انتظار أمريكا اتصالاً من إيران لا جدوى منه، لأن طهران لن تكون السباقة في التفاوض مع واشنطن"، مضيفاً إن بلاده "لن تشارك في مفاوضات مع أمريكا التي لا تراعي القوانين الدولية".

ولفت موسوي إلى أن رفض التفاوض راجع لما وصفه بـ "الإرهاب الاقتصادي" الذي تمارسه أمريكا، إضافة إلى العقوبات المفروضة على قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ما يجعل دعوات واشنطن "غير صادقة لأنها تتزامن مع استمرار الضغط والتهديد".

وقال موسوي في الرد على أنباء أفادت بغلق حسابات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "تويتر": "إن ظريف تعرّض دوماً لغضب وحقد الذين يشعرون بالخشية من سماع صوت إيران نظراً لتأثير حضوره في المحافل الدولية ونشاطه في الشبكات الاجتماعية وكشفه عن حقيقة سياسات أمريكا لذا فقد قرروا فرض الحظر عليه وغلق حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي المتعلقة بأمريكا".

وتابع: إن هذا الأمر يكشف مستوى إيمانهم بحرية المعلومات وحرية التعبير.

وأضاف المتحدث: بناء على ذلك فإننا لا نستغرب كثيراً بأن يقوموا بمثل هذا الإجراء، فصوت الحق يصدح دوماً ومن المؤكد أن صوت ظريف بصفته رئيس الدبلوماسية الإيرانية سيصل إلى أسماع العالم بما يقتضي.