القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف قضاء خانقين خلال عيد الأضحى

الوقت- أحبطت القوات العراقية مخططاً إرهابياً لاستهداف قضاء خانقين في محافظة ديالى شرقي العراق بهجمات خلال عيد الأضحى.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام عراقية قال رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة طالب الموسوي: "في إطار الخطة الأمنية المعدة للحفاظ على سلامة المحتفلين بعيد الأضحى المبارك نفّذت استخبارات قاطع ديالى للحشد الشعبي عملية استباقية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن العثور على أكبر وكر للتنظيم في زور خانقين وبداخله مواد لوجستية وتجهيزات عسكرية وكاميرا مراقبة".

وتابع إن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إجرامية لاستهداف أمن مدينة خانقين خلال العيد.

يذكر أن القوات العراقية أعلنت في وقت سابق عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق أمس.